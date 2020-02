Razrešite dilemu: Sami izračunajte koliko vode trebate dnevno da popijete

Iako se često navodi kao stroga preporuka stručnjaka, osam čaša vode na dan je zapravo mit, otkrivaju naučnici. Naime, količina vode i potreba za njom varira od čoveka do čoveka te ne postoji određena brojka koja bi se odnosila na sve ljude, piše Business Insider.

Osim toga, 20 do 30 posto vode dobija se iz hrane, naročito u letnjim mesecima kad je sezonsko voće i povrće bogato vodom. Tako se npr. krastavcima, lubenicama i sličnim namirnicama može hidratizovati organizam, pa će verojatno i potrebe za pijenjem vode biti manje.

Odrasli zdravi ljudi će retko imati problem s dehidracijom jer će im organizam sam javiti pre nego se to dogodi, a najugroženiji su stariji, hronični bolesnici i deca.

Postoji i ovisnost o vodi

Tokom proteklih decenija počelo se govoriti o tome da su neki postali ovisni o ispijanju vode, navučeni obećanjima o lepšoj koži, telu oslobođenom štetnih materija, povećanoj energiji…

Ali, nije sve tako dobro kod preterivanja s vodom – sve se češće beleže i slučajevi ovisnosti u kojima ljudi imaju potrebu svakih nekoliko minuta uzeti gutljaj i nikud ne idu bez bočice. To se dogodilo usled menjanja hemije mozga koji očekuje veće količine vode, što može poremetiti rad bubrega i spavanje zbog učestalog mokrenja.

Beleže se, takođe, i slučajevi smrti usled predoziranja vodom – nakon ispijanja više litara u kratko vreme.

Koliko stvarno treba popiti- test po boji

Realno, ženama je dovoljno oko 1,6 litara dnevno, a muškarcima oko dve litre – isključivo vode. Ali, kao što je već navedeno, uz namirnice bogate vodom ta se potreba smanjuje. Postoji i bolje merilo – a to je naprosto provera boje urina. Ako je on taman, definitivno vam nedostaje vode te je optimalno da urin bude svetlo žut. Kod preterane hidratizacije, on postaje gotovo bezbojan, poput same vode.

Proračun potrebne vode nakon treninga

Tokom intenzivnog treninga izbacićete preko znoja između jedan i četiri odsto telesne težine na sat, a tu je tečnost nužno nadoknaditi, savetuju stručnjaci.

– Kako biste otkrili koliko vam je tečnosti potrebno nakon vežbanja da nadoknadite izgubljeno, izvažite se neposredno pre i neposredno nakon treninga – savetuje William Adams, jedan od direktora Instituta Korey Stringer, koji je među najvažnijim svetskim institucijama kad je reč o istraživanju zdravlja sportista i fizički aktivnih rekreativaca.

Ideja je da popijete vode u iznosu od 150 odsto težine koju ste izgubili. Na primer, ako ste lakši 200 grama, trebate da popijete 300 mililitara vode. Ne morate sve popiti istog trenutka, ali bi bilo dobro da popijete što pre, preporučuje ovaj stručnjak.