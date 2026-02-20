Naši stari su ga pili svaki dan, a mi smo ga zaboravili: Sok koji čisti jetru, jača srce, snižava krvni pritisak

Napravite domaći sok od cvekle koji snižava pritisak i oporavlja jetru - recept je jednostavan, a zlata vredan.

Nekada nismo trčali za svakim lekom, nego smo zdravlje tražili u bašti. Ovaj domaći sok od cvekle se decenijama pravi čim pritisak krene da zeza ili osetite da ste malaksali. Bake su ga ostavljale u ostavi kao prvu pomoć za srce i krv, a recept je ostao isti – prost, prirodan i proveren.

Danas svi trčimo u apoteke čim nas nešto zaboli, a zaboravljamo da su naši stari zdravlje čuvali u bašti i ostavi. Nisu im trebale tablete da bi imali snage – znali su šta priroda nudi. Cvekla je za njih bila svetinja, koren koji vraća krv u obraze i čisti telo od svega lošeg što se u njemu skupi.

Ovaj sok nije neka moderna izmišljotina, već starinski lek koji se nekada pravio u svakoj kući. Red je da se podsetimo recepta koji su naše bake znale napamet, a koji danas može da nam spasi zdravlje.

Recept za domaći sok od cvekle

Šta vam je potrebno:

2 kg domaće cvekle

1 kg šećera

3 kesice vanilin šećera (da lepše miriše)

3 kesice limuntusa

Priprema:

Cvekle prvo dobro operite, oljuštite ih i isecite na kolutove. U jednu veću šerpu sipajte 3 litra hladne vode, pa ubacite cveklu.

Kuvajte dok ne proključa, a onda smanjite vatru i ostavite da krčka još pola sata. Videćete kako voda postaje tamna i gusta – to je ono najzdravije što izlazi iz cvekle.

Sklonite sa šporeta i izvadite komade cvekle (nju nemojte bacati, može da se pojede kao salata).

Dok je voda još topla, sipajte šećer i mešajte dok se skroz ne otopi. Na kraju dodajte vanilin šećer i limuntus, pa sve još jednom promešajte da se sjedini.

Vruć sok sipajte u staklene flaše koje ste prethodno oprali. Dobro ih zatvorite i ostavite da se polako ohlade. Čuvajte ih u frižideru.

Kako se pije i zašto pomaže?

Dobija se jak sirup, pa ga razmutite sa malo vode, baš onako kako vam prija.

Ovaj napitak nije tu samo da vas osveži. On je pravi melem za jetru jer je pročišćava i pomaže joj da bolje radi. Srce će vam biti zahvalnije, a pritisak će se polako smiriti jer ovaj sok prirodno pomaže krvnim sudovima da se „odmore“.

Pijte ga onako kako su radili naši stari – bez žurbe, svakog dana po jednu čašu, i videćete kako vam se snaga polako vraća.

