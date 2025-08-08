Recept od pre 100 godina: „Doručak bogataša“ držaće vas sitim pola dana

Ovaj recept star više od 100 godina potiče od švajcarskog nutricioniste dr Maksimilijana Bircher-Benera, koji je oko 1900. godine osmislio ovsenu kašu kao lekoviti obrok za svoje pacijente.

Danas je poznata kao „Bircher müsli“ i idealna je za energičan početak dana.

Bogataši, umetnici, muzičari, političari i ostalo „krem de la krem“ društvo dolazilo je u njegovu kliniku u blizini Ciriha kako bi se uz činiju ovsene kaše opustili, skinuli višak kilograma, izlečili razne tegobe ili vratili se u formu.

Sastojci za švajcarsku ovsenu kašu:

80 g ovsenih pahuljica

2 kašike kokosovog brašna

1 kašika čija semenki

1 kašika semenki konoplje ili semenki lana

1 prstohvat soli

1 kašika semenki bundeve

3 kašike suvih brusnica

1 i ¼ šolje bademovog mleka ili mleka po izboru

1 šolja običnog jogurta ili kokosovog jogurta

½-1 kašičica čistog ekstrakta vanile

1 kašika meda (ili više prema ukusu)

1 velika Greni Smit jabuka narendana

¼ šolje naseckanih oraha ili naseckanih badema

Priprema:

U posudi pomešajte ovsene pahuljice, orašaste plodove, kokos, semenke, so i brusnice.

Dodajte mleko, jogurt, vanilu, med i naribanu jabuku i dobro promešajte da se sve sjedini.

Pokrijte posudu plastičnom folijom i ostavite da odstoji sat do dva, ili preko noći.

Sutradan umešajte malo mleka ili jogurta da razredite smesu ako je potrebno – i uživajte, piše Punkufer.hr.

