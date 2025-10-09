Recept za jaja koji je Ajnštajn obožavao – ali imaju jedan neobičan sastojak, tvrdio je da od njega bolje pamti.

Nobelovac Albert Ajnštajn, čuveni fizičar i autor teorije relativnosti, nije bio samo genijalni um, već je imao i neobične navike kada je u pitanju ishrana. Decenijama je praktikovao jedan poseban doručak koji bi mnoge iznenadio.

Umesto klasičnih prženih jaja, Ajnštajn je uživao u prženim jajima koja su imala neobičan sastojak – medom i puterom. Ovaj recept dolazi iz knjige „Einstein at Home“, koja otkriva detalje iz njegovog privatnog života, uključujući i njegovu ishranu, prenosi danas.rs.

Priprema ovog neobičnog doručka je prilično jednostavna. Prvo, otopite komad putera u širokom tiganju. Zatim, kada se puter zagreje, dodajte dva sveža jaja i pržite ih do željene hrskavosti. Kada su jaja skoro gotova, dodajte kašičicu meda i sačekajte da se med otopi. Lagano nagnite tiganj i prelijte vruću mešavinu preko jaja dok vrh žumanca ne postane neproziran.

Ajnštajn je obično jeo ova jaja sa svežim pecivima, ali se isto tako dobro slažu i na vrućem tostu sa maslacem.

Osim ovog neobičnog doručka, Ajnštajn je takođe voleo pečurke sa pečenim pecivima, a pio je samo kafu bez kofeina i crni čaj. Takođe je bio poznat po svom uživanju u punču od celera.

Iako možda zvuči neobično, ovaj recept za pržena jaja sa medom i puterom pruža jedinstvenu dimenziju doručka, možda baš kao i Ajnštajnov um.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com