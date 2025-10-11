Recept za najbolji domaći sok od dunje: Imunitet kao čelik, probava vam radi kao sat a ukus je fantastičan

Najbolji domaći sok koji možete napraviti.

Sok od dunje, pripremljen od ovog aromatičnog voća s blagom kiselošću, idealan je napitak za jačanje organizma. Dunja je bogata vitaminom C i antioksidansima, a uz svoja protivupalna dejstva pomaže boljoj probavi i jačem imunitetu, što ovaj sok čini pravim izborom za bolje zdravlje.

Osvežavajuć i pun jedinstvene arome, ovaj sok lako možete pripremiti kod kuće.

Sastojci:

– 1 kg dunja

– 1 l vode

– 200-300 g šećera (ili po ukusu)

– sok od 1 limuna (opciono)

Priprema:

Operite dunje, oljuštite ih i očistite od koštica. Isecite ih na komade. U velikoj šerpi stavite komade dunje i prelijte ih sa 1 l vode. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok dunje ne omekšaju (oko 30-40 minuta).

Kada su dunje mekane, koristite cediljku ili gazu da procedite sok. Dobro pritisnite kako biste dobili što više tečnosti.

U dobijeni sok dodajte šećer po ukusu i, ako želite, sok od limuna. Ponovo zagrejte sok dok se šećer ne rastopi, ali ne treba ga kuvati.

Vrući sok sipajte u čiste, sterilizovane flaše i dobro ih zatvorite. Sok možete čuvati u frižideru ili ga pasterizovati za duže skladištenje.

Dodatni savet:

Sok od dunje može biti odličan osvežavajući napitak, a možete ga poslužiti i sa malo leda ili ga koristiti kao dodatak koktelima.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

