Recept za najbolju večeru: Preukusno starinsko jelo koje vraća snagu i poboljšava probavu!

Recept za najbolju večeru, ovo preukusno starinsko jelo vraća snagu i poboljšava probavu posle napornog dana!
Ovaj starinski recept za cicvaru dolazi iz vremena kada se ovo jelo često pripremalo svake večeri. Cicvara je bila neizostavan deo kuhinje srpskog, crnogorskog, krajiškog i istočno hercegovačkog podneblja. Pravi se od žutog ili belog kukuruznog brašna, uz dodatak kajmaka ili sira, zavisno od regije u kojoj se priprema.
Jedna tajna starinskog recepta za cicvaru je u kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, to će cicvara biti ukusnija. Veruje se da je ovo jelo izvanredno za probavu, zbog čega mu daju naziv „melem za creva“.
Sastojci:
- 2 dl vode
- 2 dl mleka
- 300-400 g sira škripaca ili kajmaka
- 8 kašika belog kukuruznog brašna
- 1 kašika masti nerastopljene (ako se koristi kajmak ne treba)
- 1 kašičica soli
- kašika meda
Priprema:
Sipati mleko, vodu i mast u šerpu i staviti da prokuva, pa dodati sir i so, a zatim dobro promešati. Kad ponovo prokuva, smanjiti temperaturu, sipati kukuruzno brašno i neprekidno mešati da polako krčka desetak minuta. Kad se po dnu posude „uhvati“ smesa, kao da se malo lepi i dobija teksturu „žvake“, gotova je.
Najlepša je vruća. Može da se posluži uz kiselu pavlaku, jogurt ili kiselo mleko, a može i da se napravi salata po želji.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(kurir.rs)
