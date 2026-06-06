Ova grickalica rešava zatvor bez muke: Jede se pre spavanja, a ne goji ni gram

Ova namirnica rešava zatvor već do jutra: šaka leblebija pre spavanja zameni keks, donese pet grama vlakana i ne ostavlja masne naslage.

Šaka leblebija pre spavanja rešava zatvor brže od bilo kog čaja iz apoteke, a u četvrt šolje stane oko pet grama vlakana. Toliko je dovoljno da ujutru razlika bude jasna, dva minuta u toaletu umesto pola sata mučenja. Suplementi tu ne pomažu mnogo.

Zašto leblebije pomažu kod opstipacije

Zatvor obično ne dolazi zbog skrivene bolesti, već zbog ishrane bez vlakana i premalo vode tokom dana. Leblebije su tehnički slanutak, mahunarka koja je već skuvana, osušena i pretvorena u hrskavu grickalicu, pa deluju odmah, bez kuvanja i namakanja preko noći.

Hrana bogata vlaknima upija vodu u crevima i povećava masu stolice. Stolica postaje mekša i teža, pa creva imaju šta da guraju umesto da rade na prazno, kao veš mašina bez veša unutra. Ovako leblebije pomažu kod opstipacije bez ikakve hemije.

Glavni razlog zašto ujutru nemate lako varenje

Dok spavate, varenje ne staje. Ono što ste pojeli oko 22h prolazi kroz tanko crevo upravo u onim satima kada ste vi najmirniji, a creva najaktivnija. Ako su tu vlakna iz leblebija, ona usput vežu vodu i formiraju onu meku masu koja ujutru izađe bez napora.

Greška broj jedan. Većina vas posegne za čokoladom ili čipsom pred TV, pa se ujutru čudi zašto opet sedi u toaletu bez rezultata. Slatkiši i slane grickalice oduzimaju vodu iz creva, leblebije rade obrnuto.

Da li ova namirnica goji ako se jede uveče

Ne. Četvrt šolje ima oko 120 kalorija i preko šest grama proteina, a to je sitost koja drži dva do tri sata. Nema talasa gladi koji vas u jedan ujutru vodi do frižidera.

Za razliku od čipsa, ovde nema rafinisanog ulja ni soli u koncentraciji koja zadržava vodu po telu. Ujutru ne ustajete naduveni i sa otečenim licem.

Kako jesti leblebije pre spavanja

Pravilo je jednostavno, šaka a ne tanjir. Oko 30 do 40 grama, sa čašom mlake vode pored. Voda je obavezna, jer vlakna bez vode rade suprotno od onoga što želite i mogu da pojačaju nadutost umesto da je smanje.

Žvaćite duže nego što vam se čini da je potrebno, jer su leblebije tvrde, a creva vole kad im stigne već dobro samleven zalogaj. Ne mešajte ih sa mlekom ili jogurtom u istom obroku, posebno ako imate osetljiv stomak.

Slana varijanta sa kimom ili paprikom je u redu, ali zaobiđite one prelivene šećerom ili medom. Time poništavate ceo efekat koji rešava zatvor.

Kada leblebije nisu dovoljne

Ako opstipacija traje duže od tri nedelje, ako primetite krv ili gubite na težini bez razloga, leblebije nisu odgovor, već zakazivanje pregleda. Hronični zatvor ume da bude znak nečega ozbiljnijeg.

U pregledu objavljenom u časopisu \“World Journal of Gastroenterology\“, analiza efekata dijetalnih vlakana na funkcionalnu opstipaciju pokazuje da vlakna značajno povećavaju učestalost pražnjenja kod odraslih sa hroničnim zatvorom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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