Ova grickalica rešava zatvor bez muke: Jede se pre spavanja, a ne goji

Rešava zatvor već do jutra: šaka leblebija pre spavanja zameni keks, donese pet grama vlakana i ne ostavlja masne naslage.

Šaka leblebija pre spavanja rešava zatvor brže od bilo kog čaja iz apoteke, a u četvrt šolje krije se oko pet grama vlakana. To je ona količina koja ujutru pravi razliku između mučnog sedenja u toaletu i pražnjenja za dva minuta. Suplementi tu ne pomažu mnogo.

Zašto baš leblebije pomažu kod opstipacije

Opstipacija najčešće ne dolazi zbog nekog skrivenog problema, već zbog ishrane siromašne vlaknima i premalo vode.

Vlakna se kriju u mahunarkama, orašastim plodovima i integralnim žitaricama, a leblebije su tehnički slanutak, dakle mahunarka koja je već skuvana, osušena i pretvorena u hrskavu grickalicu. Zato deluju brzo, bez kuvanja i bez namakanja preko noći.

Hrana bogata vlaknima povećava masu stolice i upija vodu u crevima. Stolica postaje mekša i teža, pa creva imaju šta da guraju.

Bez vlakana, creva rade na prazno, kao mašina za pranje veša bez veša. Ova namirnica provereno rešava zatvor ako se konzumira pametno.

Glavni razlog zašto ujutru nemate lako varenje

Dok spavate, varenje ne staje. Ono što ste pojeli oko 22h prolazi kroz tanko crevo upravo u onim satima kada vam je telo najmirnije.

Ako su tu vlakna iz leblebija, ona usput vežu vodu i formiraju onu meku masu koja ujutru izađe bez napora. Ako ste umesto toga pojeli keks, telo dobija šećer, a creva ništa korisno.

Greška broj jedan. Većina vas posegne za čokoladom ili čipsom pred TV, pa se ujutru čudi zašto opet ide u toalet bez rezultata.

Slatkiši i slana hrskava grickalica oduzimaju vodu iz creva, dok leblebije rade obrnuto.

Zašto leblebije ne goje, iako su hrskave

Četvrt šolje leblebija ima oko 120 kalorija i preko šest grama proteina. To je sitost koja drži dva-tri sata, ne talas gladi koji vas u jedan ujutru vodi do frižidera.

Za razliku od čipsa, ovde nema rafinisanog ulja i nema soli u koncentraciji koja zadržava vodu. Telo ujutru ne izgleda naduveno.

Kako jesti leblebije pre spavanja, a da ne otežaju varenje

Pravilo je jednostavno. Šaka, ne tanjir. Oko 30 do 40 grama, sa čašom mlake vode pored.

Voda je obavezna, jer vlakna bez vode rade suprotno od onoga što želite, mogu da pojačaju nadutost umesto da je smanje.

Žvaćite duže nego što biste očekivali, jer su leblebije tvrde i creva vole kad stignu već dobro samlevene.

Ne mešajte ih sa mlekom ili jogurtom u istom obroku, posebno ako imate osetljiv stomak.

Slana varijanta sa kimom ili paprikom je u redu, ali izbegavajte one prelivene šećerom ili medom, jer time poništavate efekat koji rešava zatvor.

Kada treba pozvati lekara

Ako opstipacija traje duže od tri nedelje, ako primetite krv ili gubite na težini bez razloga, leblebije nisu odgovor, već zakazivanje pregleda. Hronični zatvor ume da bude znak nečega ozbiljnijeg, a istraživanja o vlaknima i zdravlju creva to potvrđuju.

Studija objavljena u časopisu „World Journal of Gastroenterology“, pregled efekata dijetalnih vlakana na funkcionalnu opstipaciju, pokazuje da vlakna značajno povećavaju učestalost pražnjenja kod odraslih.

Da li leblebije zaista pomažu svima

Ne. Kod osoba sa sindromom iritabilnih creva mogu da pojačaju gasove, pa je tu doza pola od preporučene, ili savetovanje sa lekarom. Kod svih ostalih, par dana redovne navečerne šake je dovoljno da se ritam vrati.

Koliko leblebija dnevno je dovoljno za bolje varenje?

Šaka, oko 30 do 40 grama, jednom dnevno. Više od toga može da izazove gasove, posebno ako niste navikli na mahunarke

Da li leblebije goje ako ih jedem svako veče?

Ne u količini od jedne šake. Oko 120 kalorija po obroku, uz visok udeo proteina i vlakana, drži sitost bez viška kilograma

Mogu li deca da jedu leblebije pre spavanja?

Mogu, ali u manjoj količini, oko 15 grama, i obavezno uz vodu. Kod male dece pazite na rizik od gušenja zbog tvrdoće

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

