Revolucionarni napitak koji čisti telo od toksina i ubrzava mršavljenje – dovoljna je samo 1 čaša dnevno

Super moćan detoks! Otkrijte narodni napitak koji čisti jetru od toksina, eliminiše masnoće i drastično ubrzava metabolizam. Recept od samo nekoliko sastojaka!
Čak i ako nemate nameru da skinete neki kilogram, detoksikacija organizma se, po rečima stručnjaka, preporučuje s vremena na vreme kako bismo olakšali telu i organima da bolje funkcionišu.
Ovaj narodni napitak će očistiti jetru i snabdeti je dragocenim hranljivim sastojcima.
Sastojci:
- 6 limunova
- 3 grejpfruta
- koren đumbira veličine 9-10 cm (ili 5 supenih kašika đumbira u prahu)
- 4 čena belog luka
- nekoliko listova sveže nane
- pola litra čiste prokuvane vode
- 3 supene kašike ulja od lana
- 1 čajna kašika kima u prahu
Priprema:
Iscedite sok od limuna i grejpfruta u jednu posudu. U blender ubacite đumbir, beli luk i čaj od mente te ih dobro izblendajte. Procedite ovu smesu i taj sok (od đumbira i belog luka) sjedinite sa sokom od limuna i grejpfruta, dodajte vodu, kim i ulje od lana.
Sve zajedno dobro izmešajte dok napitak ne postane kompaktan.
Doziranje i savet za konzumaciju
Napitak se pije na prazan želudac, nakon buđenja, 2-3 puta nedeljno.
