Revolucionarni napitak koji čisti telo od toksina i ubrzava mršavljenje – dovoljna je samo 1 čaša dnevno

Čista jetra, brže mršavljenje! Limun, đumbir i beli luk su ključni sastojci za detoks napitak koji menja telo. Pije se samo 1 čaša dnevno!

Super moćan detoks! Otkrijte narodni napitak koji čisti jetru od toksina, eliminiše masnoće i drastično ubrzava metabolizam. Recept od samo nekoliko sastojaka!

Čak i ako nemate nameru da skinete neki kilogram, detoksikacija organizma se, po rečima stručnjaka, preporučuje s vremena na vreme kako bismo olakšali telu i organima da bolje funkcionišu.

Ovaj narodni napitak će očistiti jetru i snabdeti je dragocenim hranljivim sastojcima.

Sastojci:

6 limunova

3 grejpfruta

koren đumbira veličine 9-10 cm (ili 5 supenih kašika đumbira u prahu)

4 čena belog luka

nekoliko listova sveže nane

pola litra čiste prokuvane vode

3 supene kašike ulja od lana

1 čajna kašika kima u prahu

Priprema:

Iscedite sok od limuna i grejpfruta u jednu posudu. U blender ubacite đumbir, beli luk i čaj od mente te ih dobro izblendajte. Procedite ovu smesu i taj sok (od đumbira i belog luka) sjedinite sa sokom od limuna i grejpfruta, dodajte vodu, kim i ulje od lana.

Sve zajedno dobro izmešajte dok napitak ne postane kompaktan.

Doziranje i savet za konzumaciju

Napitak se pije na prazan želudac, nakon buđenja, 2-3 puta nedeljno.

