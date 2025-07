Riba koju Srbi jedu kao ludi može biti jako opasna: Uzrokuje izuzetno neprijatnu bolest

Sardine su dugo bile na vrhu liste najzdravijih namirnica zahvaljujući visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina, visokokvalitetnih proteina, vitamina B12 i selena. Prema Američkom udruženju za srce, redovna konzumacija sardina pozitivno utiče na rad srca i imunitet. Međutim, iako su zdravstvene koristi brojne, konzumiranje sardina nije uvek bez rizika – posebno za one sa visokim krvnim pritiskom, gihtom ili sklonošću ka bubrežnim kamencima.

Sardine i visok krvni pritisak: Natrijum može biti problem

Veliki broj proizvoda od sardina na tržištu, posebno konzervirani, sadrži velike količine natrijuma – čak i do trećine preporučene dnevne količine u jednoj konzervi. Pošto natrijum zadržava vodu u telu i povećava volumen krvi, to posledično može dovesti do povećanja krvnog pritiska. Osobe sa hipertenzijom bi stoga trebalo da biraju sardine sa nižim sadržajem natrijuma i da ih konzumiraju umereno.

Giht i sardine: Kombinacija koja može pogoršati stanje

Za ljude koji pate od gihta, sardine mogu predstavljati ozbiljan izazov. Naime, ova riba je bogata purinima, supstancama koje se u organizmu razlažu u mokraćnu kiselinu. Kod ljudi sa gihtom, ova kiselina se akumulira i izaziva bolno upalu zglobova.

S obzirom na to, preporučuje se izbegavanje sardina u korist ribe sa nižim sadržajem purina, kao što je bakalar, ili upotreba suplemenata ribljeg ulja kao alternativnog izvora omega-3 masnih kiselina.

Kamen u bubregu: Još jedan razlog za oprez

Purini iz sardina ne utiču samo na giht – oni takođe mogu povećati rizik od kamena u bubregu. Visok nivo mokraćne kiseline, zajedno sa povećanom koncentracijom kalcijuma u ​​urinu zbog visokog unosa natrijuma, stvara idealne uslove za razvoj kamena u bubregu.

Stoga se ljudima sa istorijom kamena u bubregu savetuje da konzumiraju sardine umereno ili da potraže zdravije alternative.

Šta izabrati umesto sardina?

Za one koji ne vole sardine iz gore navedenih razloga, postoji niz zdravih alternativa. Pored pomenutog bakalara, dobri izvori omega-3 masnih kiselina uključuju: losos, pastrmku, čia seme, laneno seme, orasi, riblje ulje ili suplemente algi.

Na tržištu postoje i sardine sa smanjenim sadržajem natrijuma, što je prihvatljivija opcija za ljude kojima je potrebno da ograniče unos soli.

Sardine su nutritivno bogata hrana koja može pružiti brojne koristi organizmu, ali nisu pogodne za svakoga. Za postojeća zdravstvena stanja poput hipertenzije, gihta ili sklonosti ka bubrežnim kamencima, ključ je informisan i umeren pristup. Uz pažljiv izbor proizvoda i konsultacije sa lekarom, sardine i dalje mogu ostati deo zdrave i uravnotežene ishrane.-

