Rotkvice čiste jetru kao metla, ali kriju opasnu zamku: Proverite ko nikako ne sme da ih jede

Rotkvice za jetru su moćan saveznik, ali kod problema sa žuči mogu izazvati jake bolove. Saznajte ko mora da ih zaobiđe u širokom luku.

Svi jedva čekamo proleće da na pijaci kupimo prve vezice onog ljutkastog, crvenog povrća. Poznato je da su rotkvice za jetru fenomenalne jer podstiču izbacivanje toksina i ubrzavaju rad metabolizma.

One bukvalno deluju kao metla za vaš organizam. Međutim, tu leži i glavna opasnost. Ako imate kamenje u žuči za koje možda ni ne znate, ovo povrće može pokrenuti bolan napad. Srećom, postoji način da ublažite njihovo dejstvo ako znate malu tajnu pripreme.

Ko ne sme da jede rotkvice?

Iako su prava riznica zdravlja, rotkvice mogu biti opasne za određene grupe ljudi. Prema rečima ruskog gastroenterologa dr Genadija Kuznjecova, specifična sumporna jedinjenja i ulja koja rotkvicama daju karakterističnu ljutinu, deluju kao agresivni stimulansi na digestivni trakt.

Osobe koje pate od osetljive sluzokože želuca, gastritisa ili čira na dvanaestopalačnom crevu trebalo bi da ih izbegavaju, jer one drastično pojačavaju lučenje hlorovodonične kiseline. Takođe, studija objavljena u stručnom časopisu „Phytotherapy Research“ ukazuje na to da rotkvice imaju snažan holagogi efekat (podstiču pražnjenje žučne kese). Zbog toga, pacijenti sa dijagnostikovanim kamenom u žuči ne bi smeli da ih konzumiraju sveže, jer rotkvice mogu mehanički pokrenuti kamen, što dovodi do akutnih napada i neizdrživih bolova.

Zašto zdravo povrće postaje neprijatelj?

Osnovni problem leži u sastojku koji rotkvicama daje onaj specifičan, ljutkast ukus. To je ulje slačice. Iako ono ima antibakterijska svojstva, za osetljiv stomak predstavlja pravi šok. Problemi sa varenjem često nastaju upravo kada preterate sa količinom. Ljudi često misle da je zdravo jesti što više, ali ovde važi pravilo umerenosti.

Ako imate kamen u žuči, rotkvica će podstaći žučnu kesu da se grči i prazni. To je u teoriji dobro za zdravog čoveka. Za nekoga sa kamenjem, to je recept za hitnu pomoć. Takođe, crvene rotkvice sadrže vlakna koja su teška za varenje ako se ne sažvaću dobro.

Kako da ih jedete bez posledica?

Ne morate se potpuno odreći ovog povrća ako nemate akutne bolove. Detoksikacija organizma je moguća i uz mere opreza. Postoje trikovi koji smanjuju njihovu ljutinu i agresivnost na stomak:

Posolite ih pre jela: Isecite rotkvice na kolutove, posolite i ostavite da odstoje 15 minuta. Ocedite vodu koju puste.

Skinite crvenu koru: Najveći deo iritirajućih sastojaka nalazi se upravo u kori.

Kuvajte ih: Zvuči čudno, ali barene rotkvice gube ljutinu i podsećaju na repu, a i dalje su korisne.

Kombinujte sa masnoćom: Jedite ih uz jogurt ili pavlaku kako biste obložili želudac.

Zapamtite da su rotkvice za jetru korisne samo dok vam ne stvaraju nelagodu. Slušajte svoje telo. Ako osetite nadutost ili pečenje, stanite.

Imate dilemu? Ovde su svi odgovori koji vam trebaju

Da li smem da jedem lišće rotkvice?

Apsolutno. Lišće je prepuno gvožđa i vitamina C. Najbolje je da ga iskoristite u čorbama ili smutijima, jer termička obrada olakšava varenje.

Mogu li rotkvice pomoći kod mršavljenja?

Da, imaju izuzetno malo kalorija i puno vode. Odlične su da zavaraju glad, ali ih nemojte jesti na potpuno prazan stomak ako ste osetljivi.

Koliko rotkvica dnevno je bezbedno pojesti?

Za zdravu osobu, 4 do 6 rotkvica uz obrok je sasvim dovoljno. Preterivanje vodi ka stvaranju gasova i nadimanju.

Da li ste ikada osetili bol u stomaku nakon salate sa rotkvicama ili ih jedete bez ikakvih problema?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

