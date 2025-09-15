Rusi ga koriste već vekovima: Uklanja sve otrove iz tela, a košta manje od 50 dinara!

Ovaj tradicionalni napitak koristi se već stotinama godina unazad, a potiče iz drevne Indije, odakle se vrtoglavo širio širom istočnjačkih zemalja

Biberna vodica je drveni, istočnjački recept, koji se u Rusiji široko upotrebljava za skidanje kilograma

Tradicionalna medicina i preparate za mršavljenje zasniva na biljnoj bazi, čime naše organizam, osim viška masti i kilograma, ne gubi vitamine, ne slabi imunitet, ne gubi energiju već od toga ima i brojne dobrobiti. Biberna voda je jedno od najpoznatijih napitaka koji ubrzava metabolizam, ali istovremeno i jača imunitet, što je od presudne važnosti u vreme pandemije korona virusa.

Ovaj tradicionalni napitak koristi se već stotinama godina unazad, a potiče iz drevne Indije, odakle se vrtoglavo širio širom istočnjačkih zemalja. Danas je u širokoj upotrebi u Rusiji i upravo on je tajna dobrog izgleda Ruskinja, koje pre svega drže do svog zdravlja.

Recept za bibernu vodicu

U posudu sipajte 500 ml hladne vode i dodajte dve kašičice bibera u prahu. Pustite vodu sa biberom da proključa na srednje jakoj temperaturi i tada dodajte malo soli.Procedite vodu i konzumirajte dok je napitak još topao.Biber voda je voda koja može da se pije bez ograničenja.

Biberna voda je jedno od najboljih pića koje možete konzumirati bez nekih nus pojava i ograničenja, ako želite da izgubite kilograme i ubrzate metabolizam.

Kako je ovo piće začinjeno na prirodan način, telo će sagoreti značajan broj kalorija u vrlo kratkom roku. Naime, njegova spoljašnjost sadrži snažne hranljive materije koje eliminišu masne ćelije.

Podstiče znojenje i izbacivanje toksina.I ne samo to, biber može da podstakne znojenje kao i mokrenje, a na taj način se izbacuju toksini iz tela. Znojenjem nestaju toksini, eliminiše se višak vode iz tela i čiste se pore. Kada govorimo o mokrenju, dolazi do eliminisanja mokraćne kiseline, uree, viška vode i masti.Pored mršavljenja, biber istovremeno može da pomogne u lečenju prehlade, bolesti zuba, može da ima pozitivno dejstvo na probavu, dobar je u borbi protiv respiratornih problema, a pomaže i kod mršavljenja. U zrnima crnog bibera nalaze se esencijalna ulja, među kojima je piperin, zbog kojeg biber i ima tako specifičan ukus, a pored toga u biberu ima i minerala, a neki od njih su kalijum, gvožđe, mangan, kalcijum, magnezijum.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com