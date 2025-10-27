Ruska lekarka tvrdi: Ovaj mlečni proizvod je daleko zdraviji i od mleka i od jogurta

Mlečni proizvodi su deo svakodnevne ishrane, ali nisu svi jednako korisni za naše zdravlje. Dok većina ljudi najčešće konzumira mleko i jogurt, ruska nutricionistkinja Aleksandra Lapina ističe da postoji jedan fermentisani proizvod koji se izdvaja po svojim blagotvornim svojstvima.

Kefir — najkorisniji mlečni proizvod

Prema rečima dr Lapine, kefir je najzdraviji fermentisani mlečni proizvod. Sadrži proteine, masti, mikroelemente i kalcijum, a posebno povoljno deluje na kardiovaskularni i nervni sistem. Osim toga, lako može da utoli glad i poboljša varenje.

Podrška crevima i detoksikacija

Kefir pozitivno utiče na zdravlje creva, pomaže kod nadimanja i ubrzava metabolizam. Njegova sposobnost da uklanja toksine iz organizma čini ga idealnim izborom za svakodnevnu upotrebu, posebno tokom dijeta i detoks režima.

Višenamenska upotreba

Osim što se koristi kao napitak, kefir se često primenjuje i u kozmetici. Mnoge žene ga koriste za pripremu maski za lice i kosu, zahvaljujući njegovim regenerativnim svojstvima.

Iako su mleko i jogurt najčešći izbor, kefir se prema mišljenju stručnjaka izdvaja kao najkorisniji mlečni proizvod. Njegova sposobnost da poboljša varenje, ojača imunitet i doprinese opštem zdravlju čini ga neizostavnim delom uravnotežene ishrane.

