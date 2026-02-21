Sa kamenom u žuči nikad ni ne kušajte ovu hranu, kažu lekari

Lekari upozoravaju da ovu hranu osobe sa kamenom u žuči treba da izbegavaju, jer im može najteže pasti – ponekad već posle nekoliko zalogaja.

Ova hrana najteže pada osobama sa kamenom u žuči. Ne bi smeli da je okuse. A u slučaju jačih bolova ili učestalih napada, obavezno se treba odmah obratiti lekaru.

Kamen u žuči je problem koji često dugo ne daje simptome, ali kada se jave – bolovi mogu biti izuzetno jaki i iscrpljujući. Upravo zato ishrana ima ključnu ulogu u kontroli tegoba. Određene namirnice snažno stimulišu žučnu kesu, teraju je na naglo stezanje i mogu izazvati tzv. žučni napad.

Masna i pržena hrana – najveći neprijatelj žuči

Masnoće su glavni okidač problema sa žučnom kesom. Kada se unesu u organizam, žuč mora intenzivno da se luči kako bi ih razgradila, što kod osoba sa kamenom često izaziva bol.

Najproblematičnije su:

pržena hrana i pohovana jela

pomfrit i čips

čvarci, slanina, masno meso

brza hrana poput pljeskavica i masnih pica

Ova hrana može dovesti do jakih grčeva, mučnine i bola ispod desnog rebarnog luka.

Suhomesnati proizvodi

Iako deluju praktično i ukusno, suhomesnati proizvodi su puni skrivenih masnoća i aditiva koji dodatno opterećuju žuč.

Posebno teški su:

kobasice i salame

paštete

viršle

dimljena rebra i slanina

Kod mnogih ljudi upravo ova hrana izaziva iznenadne i intenzivne žučne napade.

Punomasni mlečni proizvodi

Mlečni proizvodi sa visokim procentom masti mogu biti jednako problematični kao i masno meso.

Najčešće smetaju:

punomasni sirevi

kajmak i pavlaka

maslac

punomasno mleko

Često izazivaju osećaj težine, nadutost i mučninu, naročito ako se konzumiraju u večernjim satima.

Slatkiši i industrijski deserti

Kombinacija masti i šećera posebno je nepovoljna za osobe sa kamenom u žuči.

Rizični su:

torte i kolači sa kremovima

čokolada

lisnata testa

industrijski keksevi i grickalice

Ova hrana ne samo da opterećuje žuč, već može pojačati nadimanje i bolove.

Ljuta i jaka začinjena hrana

Iako ne sadrži uvek mnogo masti, jaka i ljuta hrana iritira digestivni sistem i može pogoršati simptome.

Probleme često izazivaju:

ljute papričice i čili

veće količine bibera

senf, kečap i jaki sosovi

Kod osetljivih osoba mogu pojačati bol i nelagodnost.

Alkohol i kafa

Alkohol je posebno nepovoljan jer remeti normalno pražnjenje žuči i može izazvati nagle napade bola. Žestoka pića i pivo smatraju se najrizičnijim.

Kafa, naročito jaka i na prazan stomak, kod mnogih ljudi sa kamenom u žuči izaziva mučninu i grčenje žučne kese.

Namirnice koje znaju često iznenade

Postoje i namirnice koje se ne smatraju „teškim“, ali mogu izazvati tegobe:

pržena jaja

majonez

orašasti plodovi u većim količinama

sirov luk i beli luk

Zašto je važno slušati svoje telo

Reakcije na hranu mogu biti individualne, ali ako imate kamen u žuči i učestale simptome, eksperimentisanje sa rizičnim namirnicama može dovesti do ozbiljnih problema.

Lagana, nemasna i redovna ishrana često je ključ za smanjenje tegoba i sprečavanje napada.

