Sa kamenom u žuči nikad ni ne kušajte ovu hranu, kažu lekari

Lekari upozoravaju da ovu hranu osobe sa kamenom u žuči treba da izbegavaju, jer im može najteže pasti – ponekad već posle nekoliko zalogaja.
Ova hrana najteže pada osobama sa kamenom u žuči. Ne bi smeli da je okuse. A u slučaju jačih bolova ili učestalih napada, obavezno se treba odmah obratiti lekaru.
Kamen u žuči je problem koji često dugo ne daje simptome, ali kada se jave – bolovi mogu biti izuzetno jaki i iscrpljujući. Upravo zato ishrana ima ključnu ulogu u kontroli tegoba. Određene namirnice snažno stimulišu žučnu kesu, teraju je na naglo stezanje i mogu izazvati tzv. žučni napad.
Masna i pržena hrana – najveći neprijatelj žuči
Masnoće su glavni okidač problema sa žučnom kesom. Kada se unesu u organizam, žuč mora intenzivno da se luči kako bi ih razgradila, što kod osoba sa kamenom često izaziva bol.
Najproblematičnije su:
- pržena hrana i pohovana jela
- pomfrit i čips
- čvarci, slanina, masno meso
- brza hrana poput pljeskavica i masnih pica
Ova hrana može dovesti do jakih grčeva, mučnine i bola ispod desnog rebarnog luka.
Suhomesnati proizvodi
Iako deluju praktično i ukusno, suhomesnati proizvodi su puni skrivenih masnoća i aditiva koji dodatno opterećuju žuč.
Posebno teški su:
- kobasice i salame
- paštete
- viršle
- dimljena rebra i slanina
Kod mnogih ljudi upravo ova hrana izaziva iznenadne i intenzivne žučne napade.
Punomasni mlečni proizvodi
Mlečni proizvodi sa visokim procentom masti mogu biti jednako problematični kao i masno meso.
Najčešće smetaju:
- punomasni sirevi
- kajmak i pavlaka
- maslac
- punomasno mleko
Često izazivaju osećaj težine, nadutost i mučninu, naročito ako se konzumiraju u večernjim satima.
Slatkiši i industrijski deserti
Kombinacija masti i šećera posebno je nepovoljna za osobe sa kamenom u žuči.
Rizični su:
- torte i kolači sa kremovima
- čokolada
- lisnata testa
- industrijski keksevi i grickalice
Ova hrana ne samo da opterećuje žuč, već može pojačati nadimanje i bolove.
Ljuta i jaka začinjena hrana
Iako ne sadrži uvek mnogo masti, jaka i ljuta hrana iritira digestivni sistem i može pogoršati simptome.
Probleme često izazivaju:
- ljute papričice i čili
- veće količine bibera
- senf, kečap i jaki sosovi
Kod osetljivih osoba mogu pojačati bol i nelagodnost.
Alkohol i kafa
Alkohol je posebno nepovoljan jer remeti normalno pražnjenje žuči i može izazvati nagle napade bola. Žestoka pića i pivo smatraju se najrizičnijim.
Kafa, naročito jaka i na prazan stomak, kod mnogih ljudi sa kamenom u žuči izaziva mučninu i grčenje žučne kese.
Namirnice koje znaju često iznenade
Postoje i namirnice koje se ne smatraju „teškim“, ali mogu izazvati tegobe:
- pržena jaja
- majonez
- orašasti plodovi u većim količinama
- sirov luk i beli luk
Zašto je važno slušati svoje telo
Reakcije na hranu mogu biti individualne, ali ako imate kamen u žuči i učestale simptome, eksperimentisanje sa rizičnim namirnicama može dovesti do ozbiljnih problema.
Lagana, nemasna i redovna ishrana često je ključ za smanjenje tegoba i sprečavanje napada.
(Stil)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com