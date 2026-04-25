Salata koja obnavlja jetru, nema boljeg detoksa, a dobra je i protiv malokrvnosti

Najbolja detoks salata koja obnavlja jetru, a ako ste malokrvni idealna je i za poboljšavanje krvne slike.

Nutricionistkinja otkrila recept, ovo je salata koja obnavlja jetru! Ako imate problema sa jetrom, žuči, malokrvni ste ili želite da poboljšate varenje i imunitet, ova detoks salata je kao poručena za vas

Ako ste u prethodnom periodu preterivali sa masnom i jakom hranom, a izbegavali sveže povrće i voće, možda vam je potreban detoks.

Osim toga, ukoliko imate problema sa jetrom, žuči, malokrvni ste ili želite da poboljšate varenje i imunitet, ova detoks salata je kao poručena za vas – kaže Jasna Vujičić, nutricionista.

Salata koja obnavlja jetru – recept

Sastojci

sveža cvekla 1/2, srednje veličine

sveža šargarepa, 2 komada srednje veličine

4 čena belog luka, sitno seckana

sveža rukola, manja šaka, sitno seckana

sok od pola limuna

malo morske soli

malo devičanskog maslinovog ulja

Priprema

U ovom receptu nema termičke obrade, sve se radi u sirovom stanju.

Dobro operite cveklu, šargarepu i rukolu i ogulite polovinu cvekle i šargarepe.

Uzmite rende i izrendajte cveklu i šargarepe.

Dodajte sitno seckani beli luk i sitno seckanu rukolu. Ako nemate rukolu, možete koristiti i sveže peršunovo lišće, otprilike istu količinu.

Iscedite pola limuna i dodajte morsku so i maslinovo ulje.

Primetićete da boja šargarepe tamni ka crvenoj zbrog prisustva cvekle, ali to je sasvim normalna pojava.

Sve sastojke dobro promešajte. Sevirajte sveže napravljenu salatu, uz neko glavno jelo, na primer pastrmku na žaru ili dinstano-pečeno živinsko meso.

Zašto limun, a ne balzamiko?

– Nekako ste navikli da u salatama kao preliv pored ulja ide i sirće, odnosno balzamiko. Ako tako više volite, slobodno ga upotrebite, ali ima jedan razlog zašto sam koristila upravo limun. Sok limuna se dodaje jer je asporpcija gvožđa iz cvekle mnogostruko veća ukoliko je prisutan i vitamin C, kojeg limun ima napretek. Sa druge strane sok limuna ovoj salati daje pravu osvežavajuću notu i neutrališe dosadni, vlaknasti ukus cvekle i šargarepe i otužni miris belog luka.

Šta čisti detoks salata

– U prvom redu, jetru. Jetra je jedini organ u telu koji ima sposobnost regeneracije. Ako vam je masna jetra, obavezno probajte ovu salatu. Cvekla je poznata po tome što povoljno utiče na sve organe za varenje, a posebno je blagotvorna na jetru i krvotok. Gvožđe iz cvekle je blagotovorno kod anemičnih osoba, a takođe i dobro dođe za imunitet. Šargarepa je dobar izvor antioksidanasa karotena, što je dobro za vid, a limun sa svojim aktioksidansom vitaminom C ima mnogostruke uloge. Beli luk je pun fitonutrijenata i blagotvoran je za varenje, snižava pritisak i odličan je za imunitet.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

