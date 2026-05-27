Pijte ovaj napitak svako jutro na prazan želudac: Salo sa stomaka i nadutost nestaju brzinom munje

Salo sa stomaka i nadutost ne nestaju preko noći, ali jedan jednostavan napitak od šljiva može pokrenuti stvari tamo gde su zaglavile. Veći obim struka nije samo pitanje farmerki koje ne zakopčavate, već se povezuje sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i nekih vrsta raka.

Zašto baš šljive, a ne limun ili đumbir

Najveći problem nije višak kilograma, problem je usporeno varenje. Šljive su poznate po visokom udelu rastvorljivih vlakana i sorbitola, jedinjenja koje prirodno olakšava pražnjenje creva.

Kad creva rade kako treba, trbuh izgleda ravnije već posle dva do tri dana, bez ikakve čarolije.

Suve i sveže šljive sadrže oko 7 grama vlakana na 100 grama ploda. To je više nego u istoj količini jabuke ili kruške.

Voda u kojoj su šljive stajale sedam dana izvuče deo tih korisnih jedinjenja, pa dobijete blagi, prirodni napitak koji ne iritira želudac.

Kako se pravi napitak protiv sala na stomaku

Recept je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ga već niste probali.

Trebaju vam samo dva sastojka i jedna staklena flaša sa hermetičkim zatvaračem.

100 grama šljiva (suve ili dobro zrele sveže)

1 litar filtrirane vode

Šljive stavite u flašu, prelijte vodom i zatvorite. Flašu ostavite u frižideru tačno sedam dana. Posle nedelju dana, tečnost procedite kroz gusto sito ili gazu. Napitak držite u frižideru i potrošite ga u narednih pet do sedam dana.

Kada i koliko piti

Pijte jednu čašu (oko 200 mililitara) svako jutro na prazan želudac, najmanje 20 minuta pre doručka. Ovo nije napitak za odjednom, nego za redovnu naviku od najmanje 14 dana. Posle prve nedelje obično nestaje osećaj naduvenosti, a obim struka počinje da se smanjuje krajem druge nedelje.

Da li ovaj napitak može svako da pije

Ne. Osobe sa sindromom iritabilnog creva, dijabetesom ili problemima sa bubrezima treba prvo da se posavetuju sa lekarom. Sorbitol u šljivama može izazvati grčeve i proliv kod osetljivih osoba, naročito ako preteraju sa količinom.

Greška broj jedan, ljudi misle da ako popiju duplu dozu, rezultat će biti dvostruko brži. Nije. Više od jedne čaše dnevno često izazove suprotan efekat, dodatno nadimanje i nelagodu.

Kako pojačati efekat napitka

Sam napitak je dobar početak, ali salo sa stomaka i nadutost brže odlaze ako uz njega:

Smanjite beli hleb i gazirana pića

Hodate najmanje 30 minuta dnevno

Večeru pomerite najmanje tri sata pre spavanja

Da li napitak od šljiva može da zameni doručak?

Ne može i ne treba. To je dodatak ujutru, a doručak ostaje neophodan da bi metabolizam radio i telo dobilo proteine i energiju.

Koliko brzo se vide rezultati na stomaku?

Osećaj manje naduvenosti dolazi za nekoliko dana, vidljivo smanjenje obima struka obično posle dve do tri nedelje redovne primene.

Mogu li da koristim suve umesto svežih šljiva?

Mogu, čak su i bolje za ovaj napitak jer sadrže više sorbitola i vlakana po istoj težini ploda

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

