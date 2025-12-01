Samo 1 kašičica pre jela: Ova čudesna namirnica smanjuje šećer, holesterol i umor

Ćudesna namirnica koja pomaže u regulaciji šećera, snižava holesterol i ublažava umor – idealna kao dodatak svakodnevnoj ishrani.

Ova čudesna namirnica pomaže čak i kod prejedanja – smanjuje osećaj nadutosti, ubrzava varenje i vraća energiju, pa se nakon obroka osećate lagano i bez neprijatnog pritiska.

Francuska biohemičarka Džesi Inšaspi u podkastu Dnevnik generalnog direktora govorila je o sirćetu kao jednostavnom, ali moćnom saveznika u regulaciji šećera i holesterola. Prema Džesi Inšaspi, kašičica sirćeta pre jela pomaže u regulaciji šećera, holesterola i visceralnih masti. Kako prenosi Mirror, sirće je jednostavan, ali efikasan saveznik za one koji žele više kontrole nad svojim telom – bez drastičnih dijeta.

Zašto je sirće zdravo?

Sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja utiče na digestivne enzime i smanjuje porast glukoze tokom obroka. Prema istraživanjima, ovaj efekat može smanjiti glukozu i do 30 procenata – bez dodatnog napora.

Ona preporučuje da ljudi pomešaju jednu kašiku bilo kog kuhinjskog sirćeta sa velikom čašom vode i konzumiraju je oko 10 minuta pre najvećeg obroka u danu. Ovo može smanjiti porast glukoze iz hrane za čak 30 procenata. Nakon konzumiranja ovog napitka, Džesi navodi da ćete verovatno doživeti niži skok šećera u krvi.

Inšaspi je nastavila: „To može biti sirće koje imate kod kuće, bukvalno uzmite alkoholno sirće večeras, a ne sirće za čišćenje.“ Na pitanje da li je potrebno sirće razblažiti vodom, ona je naglasila da je to važno da ne šteti zubima. Upozorila je: „Vaš zubar neće biti srećan ako uzmete dozu sirćeta. To može oštetiti vašu zubnu gleđ.“

Sirće mnogi hvale zbog njegove sposobnosti da se bori protiv glukoze, insulina, masti na stomaku i holesterola. Deluje tako što privremeno blokira želudačne enzime, što usporava ulazak glukoze u krvotok.

Kako kašika sirćeta pomaže kod prejedanja?

Džesi je testirala svoja četiri glavna saveta u jednomesečnom ispitivanju sa 2.700 ljudi iz 110 zemalja, starosti od 20 do 70 godina.

Eksperiment je uključivao usvajanje jednog od njenih zdravih obroka svake nedelje tokom mesec dana. Plan uključuje: slani doručak 4 nedelje, sirće svakog dana 3 nedelje, povrće kao predjelo 2 nedelje i šetnju posle jela u poslednjoj nedelji. Takođe su primetili pozitivan uticaj na san, hormone, kožu, raspoloženje i kontrolu dijabetesa.

Francuska biohemičarka kaže da ljudi prvo treba da jedu povrće u svakom obroku. Ona je objasnila da zelenilo na početku obroka usporava ulazak šećera i smanjuje skokove glukoze u krvi.

Važna upozorenja za vaše zdravlje

Visok holesterol može dovesti do nakupljanja plaka u arterijama, što povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Povišen šećer u krvi, poznat kao hiperglikemija, može izazvati ozbiljne posledice ako se ne leči na vreme. Oba stanja zahtevaju pažnju jer dugotrajna neravnoteža može ugroziti zdravlje srca, krvnih sudova i celokupnog organizma.

Konsultujte se sa svojim lekarom pre nego što promenite ishranu i proverite da li ste pogodni za uzimanje sirćeta u ovom svojstvu.

Ako ti treba jednostavan način da pomogneš telu bez dijete i bez stresa, ova čudesna namirnica može biti prvi korak. Samo kašičica pre jela – i već osećaš manje umora, stabilniji šećer i lakši stomak.

