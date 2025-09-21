Samo 1 stvar iz frižidera može da pomogne pušačima: Jača srce, krvne sudove i vraća energiju!

Namirnica koju svaki pušač treba da konzumira!

Paradajz – običan, domaći, a moćniji nego što mislite.

Ova crvena bomba iz bašte krcata je vitaminima koji hrane nerve, čiste krvne sudove i pomažu srcu da radi kako treba. A za pušače? Prava blagodet!

Pomaže telu da se izbori sa štetom od duvana, vraća energiju i podiže cirkulaciju. Mnogi ga ne jedu dovoljno, a trebalo bi – jer je to najjeftiniji lek koji raste na suncu.

Kuvani paradajz – još zdraviji izbor

Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, što ga čini još korisnijim u poređenju sa sirovim paradajzom. Zato je preporučljivo uključiti kuvani paradajz u svakodnevnu ishranu.

Zdrava i blistava koža

Paradajz je bogat vitaminom C, prirodnim antioksidansom koji pomaže u održavanju sjaja i zdravlja kože. Osim toga, sadrži vitamin A, gvožđe i kalijum, koji su ključni za očuvanje zdravlja nerava i normalne cirkulacije. Prisustvo vitamina K doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi.

Zahvaljujući kumarinskoj i hlorogenskoj kiselini, paradajz može ublažiti štetne efekte konzumiranja cigareta, pa je korisno da ga pušači redovno konzumiraju.

Saveznik u mršavljenju

Paradajz je odličan izbor za one koji žele da smršaju. Sadrži malo kalorija i puno vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti i olakšava gubitak masnih naslaga. Redovno konzumiranje paradajza može biti dragocen dodatak uravnoteženoj ishrani.

Voće ili povrće?

Iako se paradajz često smatra povrćem zbog svog načina uzgoja i kulinarske primene, tehnički gledano, on je voće. Evropljani su prvi počeli da ga posmatraju kao voće, ali u svakodnevnoj upotrebi, često se svrstava među povrće zbog svoje upotrebe u jelima.

Da biste iskoristili sve blagodeti paradajza, trudite se da ga jedete svakodnevno, bilo svežeg ili kuvanog!

