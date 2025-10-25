Samo 2 kašičice ovog praha tope salo kao ništa – a i bolje i ukusnije od kafe

Samo dve kačičice ovog praha tope salo kao ništa – a i bolje i ukusnije od kafe

Kako vam samo jedna šolja tople čokolade može pomoći da smršate i istopite salo?

Šolja tople čokolade, pripremljene kod kuće sa nezaslađenim kakao prahom, može povećati unos vlakana i sprečiti osećaj gladi.

Stiv Benet, zdravstveni trener, objašnjava da iako su orasi i semenke odličan izvor vlakana, topla čokolada može biti odlična opcija za ljubitelje slatkiša.

Vlakna se sporo vare, što doprinosi dužem osećaju sitosti i može smanjiti želju za grickalicama, koja često dovodi do povećanja težine.

Stiv, autor knjige „Fiber First“, ističe: „Ako unesete više vlakana u ishranu, ješćete manje i osećaćete se sito duže vreme. Kakao prah, glavni sastojak u toploj čokoladi, bogat je vlaknima.“

Problem sa komercijalnim verzijama tople čokolade je što sadrže previše šećera i emulgatora.

„Ipak, možete napraviti jednostavnu i zdravu verziju koja je podjednako ukusna kod kuće. Moj recept je 200 ml toplog mleka, dve pune kašike čistog kakao praha i dve kašičice stevije kao zaslađivač,“ kaže on.

