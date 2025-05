Samo gomilaju salo oko stomaka: Ove namirnice nikako ne jedite pre 10 sati ujutru

Doručak jeste najvažniji obrok u danu, iako mnogi stručnjaci tvrde da njegovo preskakanje zapravo nema loše posledice. Ipak, u jutarnjim satima neke namirnice nije poželjno jesti.

Ovo ne bi trebalo da doručkujete:

Jogurt s malo masti

Jogurt i mlečni proizvodi s manjim procentom masti prilično su čest odabir, ali takvi proizvodi ne sadrže dovoljno proteina i osim toga zbog malog udela masnoće brzo ćete osetiti glad. Istraživanja su pokazala da jogurt s većim procentom masnoće doprinosi gubitku kilograma.

Umesto toga: Birajte jogurt s većim procentom masti i bez šećera.

Puter i hleb

Puter sadrži puno vitamina topivih u mastima, među kojim su najvažniji A, E i K2. Ali osim zdravih masnoća sadrži i dosta zasićenih koje mogu štetno uticati na srce i krvne sudove i doprineti gojenju, piše „Bright Side“. To, naravno, ako se unosi u većim količinama.

Umesto toga: Na hleb namažite puter od kikirikija. Studija „Effect of peanut processing on body weight and fasting plasma lipids“ otkriva da čist puter od kikirikija smanjuje osećaj gladi tokom dana jer povećava proizvodnju hormona koji reguliše glad.

Žitarice

Žitarice, poput muslija, korn fleksa i sličnih su praktične i lagane, pa ih mnogi doručkuju. Ali imaju puno dodatog šećera koji se lako može pretvoriti u masne naslage na stomaku. Istraživanje „Cereal flake size influences calorie intake“ pokazalo je da su pahuljice manje veličine povezane s većim unosom kalorija jer ljudi serviraju manje žitarica kada su one obimom veće i obrnuto.

Umesto toga: Jedite domaću ovsenu kašu bez šećera koja sadrži zdravu količinu vlakana i ne sadrži dodate šećere. Ako ujutro unesete manje šećera izbeći ćete osećaj gladi i umor oko podneva. Ako se ipak ne želite odreći žitarica ujutru, birajte one krupnije.

Palačinke i vafle

Nisu sve palačinke i vafle iste, zavisi od čega su napravljene. Ako su od integralnog brašna onda su prihvatljive. Međutim, ako su od belog brašna i bogate šećerom to znači da sadrže puno prerađenih ugljenih hidrata zbog kojih ćete već za dva, tri sata biti gladni. Takve palačinke ne sadrže ni dovoljnu količinu vlakana važnih za zdravo varenje.

Umesto toga: Birajte neke od brojnih recepata za palačinke sa zdravim vrstama brašna.

Sveže ceđen sok od pomorandže

Prema istraživanju „Fruit juice: Just another sugary drink?“ većina voćnih sokova sadrži jednaku količinu šećera kao i kupovni sok, što ih čini jednim od najgorih izbora za doručak ili konzumaciju uopšte. Takođe, ne sadrže gotovo nikakva vlakna. Još je jedan razlog zašto tečni doručak nije adekvatna zamena za tvrdu hranu je taj što mnogi ljudi, ako ne žvaću osećaju kao da nisu ništa pojeli pa brzo požele pojesti nešto konkretno.

Umesto toga: Jedite redovno voće ili napravite smuti koji sadrži vlakna iz voća.

Jabuke, beli luk, kruške, pasulj i breskve

Jabuke, beli luk, kruške, pasulj i breskve sadrže ugljene hidrate na koje su neki ljudi osetljivi jer ih je teže svariti od drugih, što uzrokuje nadutost. Navedene namirnice ne treba izbegavati jer sadrže i niz korisnih stvari, ali ih je bolje jesti kasnije u danu kada je varenje aktivnije.

Umesto toga: Ako ih ipak jedete ujutru, odlučite se za male količine ove hrane u kombinaciji sa zdravom količinom masti i proteina kako biste ih lakše svarili.

