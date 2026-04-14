Samo jedan doručak čisti creva kao metlom: Sprema se za tren, a odličan je i za zdravlje

Prirodan način da pokrenete varenje. Ovaj doručak čisti creva kao metlom, ubrzava metabolizam i drži vas sitim satima bez nadutosti.

Sprema se za tren, čisti creva kao metlom i vraća energiju, ova je sjajna namirnica pravo blago za stomak. Nalazi se u svakoj kuhinji, a najbolje je da je jedete ujutru, jer pruža osećaj sitosti koji traje satima i ubrzava metabolizam.

Malo koji doručak može da se meri sa toplom porcijom palente, jelom koje nas automatski vraća u detinjstvo i kuhinje naših baka. Iako su je moderni trendovi i brza hrana na neko vreme potisnuli u drugi plan, ova starinska namirnica je zapravo pravi spas za moderan tempo života.

Lagana je, daje neverovatnu energiju i drži vas sitim satima, a što je najvažnije – ona doslovno čisti creva kao metlom i pomaže telu da se oslobodi nagomilanih toksina.

Pravi se od kukuruznog griza koji je prirodno bez glutena, što je čini idealnim izborom za sve koji imaju osetljiv stomak ili problema sa varenjem.

Za razliku od teških peciva iz pekare koja nas često ostave nadutim i tromim, palenta pokreće metabolizam već od ranog jutra.

Zašto je palenta toliko moćna za varenje?

Ono što palentu izdvaja od drugih žitarica je njen specifičan nutritivni profil. Ona sadrži prirodne masti, odnosno karotenoide, koji su zaslužni za regeneraciju i bolje funkcionisanje našeg digestivnog trakta.

Pored toga, kukuruz je prava riznica minerala. Bogat je fosforom, magnezijumom, cinkom, kalijumom i bakrom, a sadrži i dragocene tragove selena i mangana.

Upravo zbog visokog sadržaja vlakana, palenta deluje blagotvorno na metabolizam.

Redovna konzumacija pomaže telu da se oslobodi toksina, a kako ima veoma malo kalorija, odličan je saveznik ako planirate da smršate bez osećaja gladi.

Umesto da dan započnete u pekari, gde ćete pojesti prazne kalorije i brzo ponovo osetiti glad, tanjir tople palente će vas držati sitim satima, a pritom nećete osećati težinu ili nadutost.

Idealna za mršavljenje i detoksikaciju

Kada kažemo da ovaj doručak čisti creva kao metlom, to nije samo fraza. Kukuruzni griz deluje kao nežni piling za unutrašnje zidove creva, podstičući ih na rad i ubrzavajući izbacivanje nakupljenih ostataka hrane.

Da biste osetili prave benefite, preporuka je da se palenta nađe na vašem meniju bar dva puta nedeljno.

Osim što pomaže varenju, palenta doprinosi i boljem izgledu kože i jačanju imuniteta zahvaljujući kompleksu vitamina B koji se nalazi u kukuruzu.

Za pripremu vam je potrebno svega pet minuta, što je manje vremena nego što vam treba da odete do prodavnice i nazad.

Kako se pravilno priprema i sa čim se najbolje slaže?

Priprema je jednostavna i ne zahteva veliko kulinarsko umeće. Za jednu porciju dovoljno je da stavite 2 dl vode da proključa sa malo soli i kašikom masti ili ulja.

Kada voda provri, sklonite je sa ringle i postepeno dodajte dve i po kašike palente uz stalno mešanje. Vratite na tihu vatru i mešajte još dva do tri minuta dok ne dobijete željenu gustinu.

Iako je ukus palente blag i neutralan, ona je fantastična podloga za razne dodatke:

Tradicionalna varijanta: Dodajte malo starog sira, kajmaka ili domaćeg kiselog mleka.

Zdrava nadogradnja: Ubacite kašiku mlevenog lana, semenke suncokreta ili bundeve za dodatnu dozu zdravih masti.

Gurmanski doručak: Palenta se odlično slaže uz ajvar ili čak uz malo propržene slanine ako vam treba jači obrok.

Slatka verzija: Mnogi je vole prelivenu toplim mlekom, što je podsećanje na najlepše ukuse detinjstva.

Mali savet: Prilikom pripreme koristite drvenu kašiku. Metalni pribor može izazvati blagu oksidaciju minerala, dok drvo čuva sve hranljive sastojke u njihovom izvornom obliku.

Uz malo mašte, ovaj jednostavan obrok postaće vaša omiljena jutarnja rutina koja čuva zdravlje i vraća energiju.

Umesto da svako jutro idete u pekaru, dajte šansu ovom doručku bar dva puta nedeljno. Palenta provereno čisti creva kao metlom, a osećaćete se mnogo lakše i imati više snage.

Sprema se za tren, a razliku ćete primetiti već posle prvog tanjira.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

