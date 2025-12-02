Samo ovaj 1 znak pokazuje da vašem telu fali gvožđe – da li ga i vi imate?

Oni suptilni znakovi koji signaliziraju da vašem telu fali gvožđe.

Osećate li se stalno umorno, bez energije, sa ubrzanim radom srca ili kratkim dahom i pri minimalnom naporu? Ovo može biti znak nedostatka gvožđa u organizmu – problema koji najčešće pogađa žene, posebno tokom menstruacije, trudnoće ili ako ishrana nije dovoljno raznovrsna, prenosi avaz.ba.

Kada telo nema dovoljno gvožđa, može se razviti sideropenična anemija. To znači da telo nije u stanju da proizvede dovoljno hemoglobina, proteina koji omogućava crvenim krvnim zrncima da prenose kiseonik do svih delova tela. Nedostatak gvožđa često dovodi do osećaja iscrpljenosti, vrtoglavice, hladnoće, blede kože, krhkih noktiju i opšte slabosti.

Najčešći simptomi

Simptomi se obično ne pojavljuju odjednom, već postepeno. Prvi znak je hronični umor i slabost, potom se može javiti ubrzan puls i otežano disanje čak i pri jednostavnim aktivnostima. Neki ljudi osećaju česte glavobolje i vrtoglavicu, koža postaje bleda, a nokti lomljivi. Kosa može izgubiti sjaj i postati suva, dok kod dece često dolazi i do smanjenog apetita.

Kako nadoknaditi gvožđe prirodnim putem

Gvožđe u hrani postoji u dva oblika: hem (iz životinjskih proizvoda) i nehem (biljni izvori). Telo lakše apsorbuje hem gvožđe, ali kombinovanjem različitih namirnica možete efikasno povećati unos oba tipa.

Namirnice bogate gvožđem:

Meso: crveno meso (govedina, jagnjetina), piletina

crveno meso (govedina, jagnjetina), piletina Riba i morski plodovi: sardine, školjke, škampi, sveže ostrige

sardine, školjke, škampi, sveže ostrige Biljni izvori: leća, pasulj, soja, tofu

leća, pasulj, soja, tofu Orašasti plodovi i semenke: indijski oraščići, suncokretove semenke, pistaći

indijski oraščići, suncokretove semenke, pistaći Zeleno lisnato povrće: spanać, kelj, blitva, kineski kupus

spanać, kelj, blitva, kineski kupus Suvo voće: marelice, smokve, grožđice, urme

marelice, smokve, grožđice, urme Cele žitarice: integralna testenina, ovsene pahuljice

Šta otežava apsorpciju gvožđa:

Kafa i čaj (zbog tanina)

Mlečni proizvodi (zbog kalcijuma)

Hrana bogata fitatima, kao što su sirove mekinje i neprerađene žitarice

Povećanje nivoa gvožđa zahteva kombinaciju pravilne ishrane, pažnje na navike koje smanjuju apsorpciju i, po potrebi, dodatke gvožđa uz nadzor lekara.

