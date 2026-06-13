Zaboravite na tunjevinu: Ova riba iz konzerve je bolja za srce, a košta mnogo manje!

Sardina iz konzerve ima više omega-3 od tunjevine, a košta upola manje. Evo zašto da je stavite u korpu već danas.

Jedna konzerva sardina od 90 grama ima skoro tri puta više omega-3 masnih kiselina od iste količine tunjevine u sopstvenom soku. Ipak, u srpskim korpama tunjevina i dalje pobeđuje, iako je sardina iz konzerve jeftinija i bogata onim mastima koje su nam preko potrebne.

Ako je zaobilazite, pravite veliku grešku – jer ovo je propuštena prilika za vaše srce.

Zašto je sardina bolji izbor od tunjevine?

Tunjevina je često suva i „krta“, dok je sardina ona prava, masna riba koju kardiolozi obožavaju. U samo jednoj konzervi sardina dobijate čak 1,5 grama EPA i DHA masnih kiselina, dok tunjevina jedva dostiže pola grama.

Osim što čuva srce, sardina je i najbolji prijatelj vašeg budžeta. Dok za kvalitetnu tunjevinu u srpskim marketima često morate da izdvojite poveću sumu, sardine su i dalje pravi „džekpot“ – koštaju između 120 i 200 dinara, a nutritivno su znatno bogatije.

Ipak, prava tajna sardine leži u nečemu što tunjevina nema: jedete je sa sitnim, mekim kostima koje su prava riznica kalcijuma. Jedna konzerva vam tako pokriva značajan deo dnevnih potreba za ovim mineralom, a usput dobijate i „koktel“ vitamina D i B12.

Koliko omega-3 zaista treba vašem srcu?

Preporuka je oko 250 do 500 miligrama EPA i DHA dnevno za zdravo srce, što jedna konzerva sardina prebaci bez muke. Omega-3 masne kiseline mogu pomoći u snižavanju triglicerida i blagom smanjenju krvnog pritiska.

Prema pregledu objavljenom u časopisu „Circulation“, analiza omega-3 kiselina i ishoda kod srčanih bolesti ukazuje da redovan unos ribe može smanjiti rizik od pojedinih srčanih komplikacija.

Manje žive, više mira u glavi

Velika riba kao tunjevina skuplja živu jer živi duže i jede manje ribe. Sardina je na dnu lanca ishrane, lovi se mlada i kratko živi, pa skuplja vrlo malo teških metala.

Zato je sardina iz konzerve pametniji izbor ako jedete ribu nekoliko puta nedeljno, posebno za decu i trudnice. Manje brige, isti ukus mora.

Kako da je ubacite u obrok bez muke

Najlakši način je preko parčeta integralnog hleba, sa kapljicom limuna i malo crnog luka. Sardina iz konzerve odlično ide i u testeninu umesto skupljih sosova, dovoljno je da je izgnječite viljuškom u topao paradajz.

Ko ne voli jak miris, neka bira sardine u maslinovom ulju, blaže su od onih u sosu. Probajte je makar jednom nedeljno umesto klasične salate sa tunjevinom.

Tunjevina je postala nepisano pravilo, a sardina nepravedno ostala u senci. Ako imate povišen pritisak, holesterol ili problem sa štitnom žlezdom, proverite sa lekarom koliko ribe vama odgovara.

Da li je sardina iz konzerve zdrava kao sveža riba?

Jeste, konzerviranje čuva omega-3 i kalcijum. Birajte sardine u sopstvenom soku ili maslinovom ulju, a ne u teškim sosovima sa puno soli.

Koliko sardina nedeljno sme da se jede?

Dve do tri konzerve nedeljno su sasvim u redu za većinu odraslih. Zbog niskog nivoa žive sardina je sigurnija od krupne ribe.

Da li sardina iz konzerve goji?

Ne goji ako pazite na dodatke. Masnoća u sardini je zdrava, a kalorija ima malo dok je ne kombinujete sa puno hleba i ulja.

A vi, posežete li za tunjevinom iz navike ili ste već prešli na sardine? Napišite u komentarima koji vam je omiljeni način da je spremite.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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