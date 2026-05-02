Sardine su čist lek, ali ne za sve: Jedna grupa ljudi ne sme ni da ih okusi

Sardine i zdravlje idu ruku pod ruku, ali postoji jasna granica. Saznajte ko mora da ih izbegava i zašto je to važno.

Sardine i zdravlje su neraskidivo povezani, ali ono što je za većinu lek, za nekoga može biti opasan teret.

Ova mala plava riba je prava bomba omega 3 kiselina, kalcijuma i vitamina D.

Ipak, jedna grupa ljudi od samo jedne konzerve dobija više štete nego koristi – proverite da li ste među njima pre nego što sledeći put otvorite sardine.

Zašto su sardine pravi mali nutritivni paket

U jednoj konzervi krije se ozbiljna doza hranljivih materija. Sardine sadrže omega 3 masne kiseline koje smiruju upale u telu i čuvaju srčani mišić.

Pošto se jedu sa kostima, daju vam i znatnu količinu kalcijuma, što je retkost kod druge ribe.

Tu su i vitamin B12, selen i vitamin D. Ova kombinacija pomaže koncentraciji, podržava imunitet i čuva gustinu kostiju posle četrdesete.

Šta su zapravo sardine i koliko ih treba jesti

Sardine su sitne morske ribe iz porodice haringi koje se najčešće konzerviraju u ulju, paradajz sosu ili sopstvenom soku.

Preporučena količina je dva do tri puta nedeljno, oko 100 grama po obroku.

Kome sardine u ishrani mogu da naškode

Ovde dolazi do preokreta. Iako je korist sardina ogromna, jedna grupa ljudi mora da ih zaobiđe.

To su osobe koje boluju od gihta ili imaju povišenu mokraćnu kiselinu u krvi.

Razlog su purini. Sardine spadaju u namirnice sa veoma visokim sadržajem purina, koji se u telu razgrađuju do mokraćne kiseline.

Kod osetljivih osoba to izaziva bolne napade gihta, otečene zglobove i probleme sa bubrezima.

Prema preporukama koje navodi studija o ishrani i hiperurikemiji objavljena u časopisu „Arthritis & Rheumatism“, plava riba bogata purinima može značajno povećati rizik od napada bolesti.

Oprez treba da imaju i ljudi sa hroničnom bubrežnom slabošću, kao i oni koji uzimaju lekove za razređivanje krvi. Visok sadržaj vitamina K i omega 3 može da utiče na njihovo dejstvo.

Da li su konzervirane sardine zdrave kao sveže

Jesu, a u nekim slučajevima i bolje. Konzerviranje čuva omega 3 masne kiseline, a meke kosti postaju jestiv izvor kalcijuma. Birajte varijante u maslinovom ulju ili sopstvenom soku, sa što manje soli.

Sardine kao lek za srce i mozak

Redovna konzumacija povezana je sa nižim nivoom triglicerida i boljim radom krvnih sudova. Sardine u ishrani deluju i na raspoloženje, jer omega 3 utiče na proizvodnju serotonina.

Snižavaju loš LDL holesterol

Podržavaju zdravlje očiju i vida

Pomažu u očuvanju mišićne mase

Smanjuju hroničnu upalu u organizmu

Daju dugotrajnu sitost bez viška kalorija

Kako ih najbolje uklopiti u jelovnik

Probajte ih na tostiranom hlebu sa malo limuna i crnog luka. Odlično idu uz salatu od krompira, na pici umesto tunjevine, ili izmrvljene u testenini sa belim lukom.

Uticaj sardina na sitost znači da ćete sa jednom konzervom i parčetom hleba lako preskočiti grickanje između obroka.

Izbegavajte da ih pržite jer dodatna mast pokvari njihov povoljan odnos masnih kiselina. Topli sendvič ili jednostavna salata su sasvim dovoljni.

Koji je vaš omiljeni način da spremite sardine, i da li ste ikada osetili tegobe posle njih?

Da li sardine podižu pritisak

Konzervirane sardine sa puno soli mogu povećati pritisak. Birajte verzije bez dodate soli ili ih isperite pre jela.

Da li trudnice smeju da jedu sardine

Smeju, jer sadrže malo žive zbog kratkog životnog veka. Dva obroka nedeljno smatraju se bezbednim i korisnim za razvoj bebe.

Koliko dugo traju otvorene sardine u frižideru

Najduže dva dana, prebačene u staklenu posudu sa poklopcem. Konzerva se nikada ne ostavlja otvorena u frižideru zbog oksidacije metala.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

