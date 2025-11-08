Sardine nisu za svakog: Ako imate ove 3 bolesti izbegavajte ih po svaku cenu, upozoravaju lekari

Sardine nisu za svakog! Ako imate giht, visok pritisak ili bubrežne probleme, lekari upozoravaju – izbegavajte ih po svaku cenu!

Zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina, proteina, vitamina B12 i selena, sardine spadaju u vrlo moćne čuvare zdravlja. Prepune su važnih hranljivih materija, što ih svrstava na prvo mesto kad je reč o ishrani, navodi Američka asocijacija za srce i kardiovaskularne bolesti.

Ukoliko se redovno konzumiraju, mogu da doprinesu poboljšanju kompletnog organizma.

Šta sadrže sardine?

Jedna porcija sardine od oko 75 grama sadrži191 kaloriju i predstavlja jedan od najboljih prirodnih izvora esencijalnih omega-3 masnih kiselina na svetu. Sadrže i EPA i DHA, dve vrste esencijalnih masnih kiselina koje telo koristi za smanjenje upale, što rezultuje poboljšanim zdravljem, boljom funkcijom mozga i manjim rizikom od hroničnih bolesti.

Studije pokazuju da konzumiranje hrane poput sardine koja je bogata omega-3 masnim kiselinama može pomoći u lečenju od poremećaja raspoloženja poput depresije i anksioznosti.

Ko ne sme jesti sardine?

Iako važe za jednu od najzdravijih namirnica na svetu, sardine nisu za svakog! Lekari i nutricionisti upozoravaju da postoje tri zdravstvena stanja kod kojih konzumiranje ove ribe može biti opasno. Ako spadate u ove tri kategorije, savet je jasan: izbegavajte sardine po svaku cenu, naročito one iz konzerve!

Giht

Sardine su bogate purinima. Kada se purini razgrade, stvaraju mokraćnu kiselinu. Kod gihta, telo ne može da iznese ovu kiselinu, pa ona kristalizuje u zglobovima, izazivajući jak bol. Konzumiranje sardina može da izazove trenutni, bolan napad.

Hipertenzija

Većina sardina je u konzervi, a konzervirana hrana sadrži visok nivo natrijuma (soli). Prevelik unos soli direktno podiže krvni pritisak. Iako su Omega-3 korisne, preterana količina soli u konzervi poništava te prednosti, čineći ih rizičnim.

Problem sa bubrezima

Pacijenti sa problemima sa bubrezima moraju biti oprezni. Visok nivo purina (koji stvaraju mokraćnu kiselinu) i natrijuma u sardinama je prevelik teret za oslabljene bubrege. Povećava rizik od nastanka i pogoršanja kamena u bubregu. Zato Sardine nisu za svakog ko ima ovaj problem.

