Sardine nisu za svakog: Ako imate ove 3 bolesti izbegavajte ih po svaku cenu, upozoravaju lekari

Iako ih svi hvale, sardine nisu za svakog! Lekari su jasni – ova popularna riba je otrov za tri grupe ljudi!
Zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina, proteina, vitamina B12 i selena, sardine spadaju u vrlo moćne čuvare zdravlja. Prepune su važnih hranljivih materija, što ih svrstava na prvo mesto kad je reč o ishrani, navodi Američka asocijacija za srce i kardiovaskularne bolesti.
Ukoliko se redovno konzumiraju, mogu da doprinesu poboljšanju kompletnog organizma.
Šta sadrže sardine?
Jedna porcija sardine od oko 75 grama sadrži191 kaloriju i predstavlja jedan od najboljih prirodnih izvora esencijalnih omega-3 masnih kiselina na svetu. Sadrže i EPA i DHA, dve vrste esencijalnih masnih kiselina koje telo koristi za smanjenje upale, što rezultuje poboljšanim zdravljem, boljom funkcijom mozga i manjim rizikom od hroničnih bolesti.
Studije pokazuju da konzumiranje hrane poput sardine koja je bogata omega-3 masnim kiselinama može pomoći u lečenju od poremećaja raspoloženja poput depresije i anksioznosti.
Ko ne sme jesti sardine?
Iako važe za jednu od najzdravijih namirnica na svetu, sardine nisu za svakog! Lekari i nutricionisti upozoravaju da postoje tri zdravstvena stanja kod kojih konzumiranje ove ribe može biti opasno. Ako spadate u ove tri kategorije, savet je jasan: izbegavajte sardine po svaku cenu, naročito one iz konzerve!
-
Giht
Sardine su bogate purinima. Kada se purini razgrade, stvaraju mokraćnu kiselinu. Kod gihta, telo ne može da iznese ovu kiselinu, pa ona kristalizuje u zglobovima, izazivajući jak bol. Konzumiranje sardina može da izazove trenutni, bolan napad.
-
Hipertenzija
Većina sardina je u konzervi, a konzervirana hrana sadrži visok nivo natrijuma (soli). Prevelik unos soli direktno podiže krvni pritisak. Iako su Omega-3 korisne, preterana količina soli u konzervi poništava te prednosti, čineći ih rizičnim.
-
Problem sa bubrezima
Pacijenti sa problemima sa bubrezima moraju biti oprezni. Visok nivo purina (koji stvaraju mokraćnu kiselinu) i natrijuma u sardinama je prevelik teret za oslabljene bubrege. Povećava rizik od nastanka i pogoršanja kamena u bubregu. Zato Sardine nisu za svakog ko ima ovaj problem.
