Sardine su sjajne za zdravlje, ali se ne preporučuju svima: Ako imate ove tegobe ne smete da ih jedete

Sardine u većini zemalja sveta važe za jednu od najjefitinijih i najzdravijih vrsta ribe. Čak se i sardine iz konzerve, iako sadrže malo veće količine ulja i soli, smatraju dobrim izborom hrane, sa izuzetkom pacijenata koji boluju od gihta i bubrežnih bolesnika.

U slučaju da izbegavate ribu zbog moguće kontaminacije živom, sardine možete da jedete bez brige. Ova vrsta ribe hrani se isključivo planktonima u kojima nema žive ili je ima u veoma niskom procentu.

I kosti imaju zdravstvene prednosti

Sardine iz konzerve pakuju se sa dodacima vode, ulja, soka od paradajza. U ovom obliku glave ribe su obično uklonjene, ali zadržana je koža i sitne kosti koje imaju dosta zdravstvenih prednosti. Porcija od četiri sardine sadrži 100 kalorija, 12 grama proteina, 5 grama masti i nula grama ugljenih hidrata, vlakana i šećera.

Ova morska riba je bogata mineralima i vitaminima kao što su B12, vitamin D, niacin (vitamin B3), selen, fosfor, kalcijum, jod.

Sardine za bolje zdravlje srca

Omega-3 masne kiseline kojima obiluju sardine štite naš kardiovaskularni sistem. Omega-3 masne kiseline mogu da stabilizuju srčani ritam, umanje visok nivo triglicerida u krvi, obezbede elastičnost arterija i zaštite nas od krvnih ugrušaka. Omega-3 masnih kiselina najviše ima masnim vrstama morske ribe kao što su losos, skuša i sardine.

Američko udruženje za srce (American Heart Association) preporučuje dve porcije masne ribe nedeljno, s tim da se ovako pripremljena riba ne prži.

Sardine obezbeđuju vitamin D

Sitne kosti sardine su odličan izvor kalcijuma. Obezbjeđujući oko jedne trećine preporučenog dnevnog unosa kalcijuma. Vitamin D je neophodan kako bi telo apsorbovalo kalcijum, a sardine su čak bogatije vitaminom D nego kalcijumom.

U njima ima i fosfora koji je veoma važan faktor za zdravlje kostiju, jer ima mogućnost da neutrališe kiseline koje mogu oštetiti kosti.

Kako sardine čuvaju naše nerve?

Kod do 40 odsto starijih osoba beleži se manjak vitamina B12. Ovaj nedostatak može uzrokovati lošu funkciju senzornih nerava i probleme sa perifernim nervima. Moguće je u težim slučajeva da dođe do smanjene pokretljivosti. Jedna porcija sardina obezbeđuje tri puta veću količinu B12 u odnosu na dnevne potrebe većine osoba.

Nedostatak vitamina B12 može, pored oštećenja nerava, izazvati i poteškoće u snabdevanju ćelija kiseonikom i hronični umor.

(Eklinika.rs)

