Sardine su zdrave, ali samo ako ih jedete na ovaj način: Jedan deo svi bacaju, a ne bi trebalo

Sardine su riznica zdravlja i čuvaju od raznih bolesti

Osim toga što je puna vitamina i minerala, te je dobra za zdravlje srca, ona sprečava depresiju i anksioznost. Sardine su takođe pune proteina, materije čija je dnevna doza potrebna u količini od 24 do 28 g, a samo jedno pakovanje ove namirnice od 80 g sadrži proteine u dovoljnoj količini, čak 23 g.

Takođe, kalcijum koji je neophodan za pravilan razvoj i zdravlje organizma u sardinama ima čak 27 odsto dnevne potrebe, što ekvivalentno odgovara šolji mleka. Stranica „Jedi ovo, ne to“ otkriva zašto su one zaista dobre za naše zdravlje.

Sardine sa kostima jačaju naše kosti

Kalcijum je neophodan nutrijent za naše zdravlje i pomaže u razvoju i jačanju kostiju. Unosimo ga kroz različite namirnice, a najviše ga ima u mlečnim proizvodima. Međutim, konzumiranje sardina, bez da čistite njihove kosti daje bolji efekat jer ga najviše ima u kostima riba.

Međutim, za zdravlje naših kostiju nije neophodan i važan samo kalcijum. Vitamin D je saveznik u apsorbciji kalcijuma i zato ga je važno unositi, a sardine su takođe odličan izvor ovog vitamina.

Omega masne kiseline važne za zdravlje srca

Istraživanje je pokazalo da konzumiranje dve porcije masne ribe (oko 175 g) nedeljno, značajno smanjuje rizik od bolesti srca. Konzumiranje sardina je odličan način da se u organizam unesu omega masne kiseline koje snižavaju holesterol i utiču pozitivno na celokupno zdravlje, ističu stručnjaci.

Vitamin B12 daje energiju

Veću energiju mnogi poistovećuju sa konzumiranjem kofeina i energetskih pića, ali treba znati da je to kratkoročno i da nedostatak određenih vitamina u telu može značajno da naruši kvalitet zdravlja i dovede do pada energije. Sardine, osim proteina i kalcijuma kao i vitamina D, bogate su vitaminom B12 i to u ogromnim količinama i u dozi koja je tri puta veća od preporučene.

Nedostatak ovog važnog nutrijenta može dovesti kod odraslih osoba do problema sa anemijom i stomačnim tegobama, ali može da se manifestuje i kroz pad energije, kratak dah i umor. Uključivanje ove ribe u obroke dovešće do poboljšanja zdravlja i vidljivog povećanja energije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com