„Savršen“ doručak opčinio društvene mreže, a niko ne zna da krije smrtonosnu zamku

Ovaj doručak izgleda savršeno, kažu nutricionisti. Sastoji se od pudinga, čia semenki, borovnice. Međutim, tu se krije i jedan opasan detalj!

Another day, another ‘clean eating’ instagramer posting images of toxic flowers on food.

It may not contain dairy or gluten *gasp* but it does contain the toxic plant alkaloid, lycorine.

Symptoms: Itching, swelling, (and in quantity) nausea, vomiting & convulsions. pic.twitter.com/CH4zLMnS1i

