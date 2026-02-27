Savršen posni doručak: gotov za 5 min, ukus sjajan, a daje energiju za ceo dan

Savršen posni doručak od ovih sastojaka idealan je zbog brzog pripremanja, ali i energije koju dobijate od njegovih sastojaka.

Tražite savršen posni doručak koji je zdrav, ukusan i brz za pripremu? Ovaj savršen posni doručak sprema se za 5min, ukus je sjajan a daje energiju za ceo dan!

Ako još razmišljate šta biste doručkovali, probajte sa ovim avokado tostom. Ovaj recept nije samo eksplozija ukusa već će vas napuniti i energijom i pomoći vam da ostanete u formi. Bez obzira na to da li želite lagan obrok za početak dana ili nešto što će vas držati sitim do ručka, ovaj avokado tost je idealan izbor!

Sastojci:

2 kriške integralnog hleba (najbolje raženi ili speltin)

1 zreo avokado

1 kašika maslinovog ulja

Sok od 1/2 limuna

Prstohvat soli i bibera

1 svež krastavac, tanko isečen

1 šaka rukole ili spanaća

1 kašika susama ili suncokretovih semenki za posipanje

Priprema:

Ispecite kriške hleba u tosteru ili na suvom tiganju dok ne postanu hrskave. U činiji zgnječite avokado, dodajte maslinovo ulje, limunov sok, so i biber. Dobro promešajte dok ne dobijete kremasti namaz.

Namaz od avokada ravnomerno rasporedite po tostiranom hlebu.Preko avokada poslažite tanke kriške krastavca i dodajte rukolu ili spanać. Na kraju pospite susamom ili suncokretovim semenkama za dodatnu hrskavost.

Zašto je ovo najbolji izbor?

Avokado je bogat zdravim mastima koje daju dugotrajan osećaj sitosti, integralni hleb je odličan izvor vlakana, dok povrće i semenke donose vitamine i minerale potrebne za savršen početak dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com