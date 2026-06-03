Seljački bećarac koji se topi u ustima: Sprema se za pola sata, a tanjir traži dokusurivanje hlebom do zadnje mrvice

Seljački bećarac koji ne pada na stomak, gotov za pola sata i toliko ukusan da svi traže dodatak. Probajte večeras.

Seljački bećarac je ono jelo koje napravite kad nemate ideju šta da kuvate, a na kraju svi traže dodatak. Krompir, slanina, paprika i jaja, ništa više. Bez kajmaka, bez kiselog mleka, bez izmišljanja. Tajna nije u sastojcima, već u redosledu kojim ih bacate u tiganj. To većina ljudi promaši.

Šta je tačno seljački bećarac

Bećarac je staro srpsko jelo iz jednog tiganja, smišljeno da nahrani gladnog čoveka brzo i jeftino. Osnova su prženi krompir, dimljena slanina, crni luk i jaja, a paprika daje boju i miris.

Zašto se zove bećarac

Ime dolazi od reči bećar, momak koji živi sam i kuva na brzinu. Jelo je nastalo iz potrebe, ne iz kuvara. Zato i nema strogo pravilo, svaka kuća ima svoju verziju.

Sastojci za 4 osobe

6 srednjih krompira

200 grama dimljene slanine isečene na kockice

2 veće glavice crnog luka

4 jaja

1 kašičica slatke aleve paprike

so, biber, malo peršuna

Kako se pravi domaći bećarac korak po korak

Krompir ogulite i isecite na kockice veličine kocke šećera. Ne na ploške, ne na štapiće. Kockice se ravnomerno prže i ostaju cele kad ih mešate.

Slaninu prvo bacite u suv tiganj, bez ulja. Pustiće svoju mast za dva minuta i to je jedina mast koja vam treba. Kad porumeni, izvadite je na tanjir.

U tu mast ubacite crni luk iseckan na sitno. Dinstajte ga dok ne postane staklast, ne smeđ. Pregoreo luk uništi celo jelo, gorčina se oseti i posle pola sata.

Dodajte krompir i pržite ga na srednjoj vatri dvadesetak minuta. Tiganj poklopite samo prvih deset minuta, posle skinite poklopac da krompir dobije koricu. Mešajte ga drvenom varjačom, retko, da se ne lomi.

Trenutak kad se ubacuju jaja

Kad je krompir mek iznutra a hrskav spolja, vratite slaninu i pospite alevom paprikom. Sklonite tiganj sa vatre na deset sekundi, paprika ne sme da gori. Razbijte jaja direktno preko krompira i vratite na vatru.

Sad imate dva izbora. Ili jaja izmešate sa krompirom da se sjedine, ili ih ostavite da se peku celovita kao na oko. Druga verzija je autentičan seljački bećarac, onaj koji se služio u salašima.

Zašto se ovo jelo lako vari

Krompir je kuvan na pari ispod poklopca, slanina je oslobodila višak masti u prvom koraku, a jaja se peku kratko. Nema teških umaka, nema brašna, nema mleka. Zato možete da ga jedete i uveče bez straha da ćete se prevrtati u krevetu.

Najčešća greška koja sve pokvari

Ljudi sipaju ulje u tiganj iako koriste slaninu. Dobijete masno, teško jelo koje pliva. Slanina ima dovoljno svoje masti za ceo tiganj krompira. Druga greška je previše mešanja, krompir se izlomi i dobijete pire sa jajima.

Uz šta ide bećarac

Klasično, uz parče domaćeg hleba i kiseli kupus ili turšiju. Ljuta papričica sa strane. Pivo ili čaša bele rakije, ako je vikend. Salata od paradajza radi posao leti, zimi turšija nema premca.

Koju vi grešku najviše pravite kad spremate bećarac, da li dodajete previše začina ili pržite krompir na prejakoj vatri

Može li bećarac bez slanine

Može, ali nije isto. Zamenite je suvim kobasicama ili kulenom, mast i dim moraju odnekud da dođu

Koliko se bećarac drži u frižideru

Dva dana u zatvorenoj posudi. Podgrejte ga u tiganju, ne u mikrotalasnoj, krompir tako ostaje hrskav

Koji krompir je najbolji za bećarac

Stariji, brašnjavi krompir. Mladi krompir pušta previše vode i jelo ispadne mlitavo

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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