Sidni Kraford jede ovaj slatkiš svaki dan: Svi misle da je pun šećera, a on jača srce i čisti krvne sudove

Odmah pomislite na kalorije i da je pun šećera, ali ovaj slatkiš ima potpuno suprotno dejstvo. Sidni Kraford jede tamnu čokoladu svaki dan.

Mnogi misle da je ovaj slatkiš pun šećera, a on čisti krvne sudove i jača srce.

Kada je reč o slatkišima, teško je odoleti. Jednom kada počnemo, teško je prestati, što vodi do visokog šećera u krvi, gojaznosti, masne kože i drugih problema. Međutim, postoji jedan slatkiš koji je ne samo ukusan već i preporučljiv za zdravlje – tamna čokolada.

Američki supermodel Sindi Kraford, koja je svojom lepotom obeležila devedesete i koja i danas dominira modnim pistama, ne može da odoli tamnoj čokoladi. Na svom profilu „Meaningful Beauty“ na društvenoj mreži X, podelila je da je parče tamne čokolade njena svakodnevna uživancija.

„Na kraju ručka uvek uzmem mali komad tamne čokolade. To je poruka mom telu da je obrok gotov,“ rekla je Sindi za „The Cut.“

Tamna čokolada je bogata antioksidansima, poboljšava cirkulaciju i može pomoći u smanjenju stresa. S obzirom na ove prednosti, nije ni čudo što je mnogi stručnjaci preporučuju kao deo uravnotežene ishrane. Dakle, sledeći put kada poželite nešto slatko, slobodno posegnite za tamnom čokoladom, ovaj slatkiš nije pun šećera – i uživajte bez griže savesti!

