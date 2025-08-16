Sigurno spada među najzdravije i najukusnije obroke za doručak – jednom kada ga probate, pravićete ga uvek!

Ne samo da je zdrav, već je izuzetno ukusan a i jednostavan za napraviti.

Ovo je doručak koji će vam obezbediti da na zdrav način započnete svaki dan, jer je prepun hranljivih sastojaka koji će vas držati sitima mnogo duže.

Kulinarski znalci podelili su recept za „najsavršeniji omlet“ koji kao da je izašao iz menija nekog slavnog restorana, a sigurno ćete ga i vi obožavati. Kako tačno taj omlet izgleda?

Najsavršenije punjenje za omlet ima tri sastojka:

– Slanina

– Kozji sir

– Avokado

Priprema:

Počnite tako što ćete otopiti puter u tiganju dok dno ne bude lepo premazano puterom.

Umutite jaja dok se belance i žumanca potpuno ne povežu.

Polako sipajte jaja u tiganj namazan puterom i začinite ih.

Kada su skoro gotova, nežno ih okrenite na drugu stranu.

Sklonite jaja sa šporeta i dodajte avokado, kozji sir i slaninu!

Prijatno!

