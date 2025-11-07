Sir koji čuva srce: Kardiolog tvrdi da je jedan ubedljivo najbolji!

Ko ima kardiovaskularne tegobe, izbegava da jede sireve. Ali postoji jedan koji je dozvoljen.
Za zdravlje srca, treba izbegavati sir. Međutim, kardiolog kaže da postoji i zdrava opcija koja je veoma ukusna.
„Neke namirnice, poput onih s visokim sadržajem zasićenih masnih kiselina i natrijuma, mogu povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti“, rekao je kardiolog dr Čeng Han Čen. Ističe da je biljna ishrana sa velikom količinom vlakana i malo zasićenih masti korisna za zdravlje srca.
Međutim, iako sir sadrži zasićene masti i natrijum, kardiolog tvrdi da može biti deo ishrane zdrave za srce, ali pod ovim uslovom: „Sir koji odaberete ne bi trebalo da ima mnogo zasićenih masnoća i natrijuma i treba ga jesti umereno.“
Koji je to sir?
Otkrio je i jednu vrstu sira koja je dobra za zdravlje srca: „Mocarela je dobar izvor proteina i kalcijuma i sadrži čak i probiotike koji mogu koristiti zdravlju creva i imunitetu. Sveža mocarela ima manje zasićenih masti i natrijuma od ostalih sireva“, kaže dr Čen.
U 28 g mocarele ima više od 6 g proteina, 143 mg kalcijuma, 138 mg natrijuma i oko 4 g zasićenih masti. Ipak, treba čitati deklaraciju. „Treba izbegavati mocarelu s previše natrijuma jer to može povećati krvni pritisak, između ostalog“, zaključio je kardiolog.
Kako je najbolje konzumirati mocarelu
U salatama – najpoznatija kombinacija je kapreze (mocarela, paradajz, bosiljak i maslinovo ulje).
Uz povrće – pečena paprika, tikvice ili patlidžan sa mocarelom odličan su lagani obrok.
Na pici ili testenini – ali umereno, jer dodatni sastojci mogu povećati unos soli i masti.
Samostalno – kao lagana užina uz integralni hleb ili masline.
Tajna je u umerenosti
Mocarela je jedan od najzdravijih sireva za srce, pod uslovom da se konzumira umereno i kao deo uravnotežene ishrane. Kardiolozi naglašavaju da mlečni proizvodi ne moraju biti neprijatelji zdravlja – sve zavisi od izbora vrste i količine.
