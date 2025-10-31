Sir koji razara srce: Kardiolog upozorava – izaziva pritisak, šlog i kolaps

Izgleda kao desert, ali deluje kao detonator – sir koji razara srce krije se u svakodnevnim obrocima. Samo jedna porcija može da ti digne pritisak, začepi arterije i pokrene lanac koji vodi do šloga.

Ne mora da bude slan da bi ti razorio srce. Sir koji razara srce često dolazi u obliku slatkog rituala – i jedeš ga češće nego što misliš.

Zvuči kao preterivanje, ali nije. Kardiolozi upozoravaju da maskarpone sir, koji se koristi u desertima poput tiramisua, može da bude opasniji od slanine. Samo jedna porcija sadrži 29 grama zasićenih masti, što je više nego što bi trebalo da uneseš tokom celog dana ako ti je stalo do zdravlja srca.

Šta zapravo znači „sir koji razara srce“?

To nije samo metafora. Zasićene masti i natrijum iz ovakvih sireva direktno utiču na:

Povišen krvni pritisak

Začepljenje arterija

Povećan rizik od šloga i srčanog udara

Kardiolog dr Tarikaš Sajed upozorava da redovno konzumiranje ovakvih sireva može da izazove kolaps krvnih sudova, naročito kod osoba koje već imaju hipertenziju.

Gde se krije ovaj sir?

U tiramisuu

U kremastim namazima

U „fit“ receptima koji koriste maskarpone kao zamenu za pavlaku

Zvuči zdravo, deluje lagano – ali nutritivno je bomba

Kako da izbegneš sir koji razara srce?

Ne moraš da se odrekneš ukusa – samo ga zameni pametno.

Umesto maskarponea koristi grčki jogurt ili rikotu

U desertima koristi avokado krem ili kokosov jogurt

Za slane obroke biraj neslani sveži sir ili mocarelu sa smanjenim procentom masti

Šok koji dolazi posle deserta

Tiramisu se često služi kao „bezazleni“ završetak obroka – ali posledice mogu biti sve samo ne slatke. Osobe sa povišenim pritiskom prijavljuju glavobolje, vrtoglavice i nagle skokove pritiska nakon konzumacije maskarponea u većim količinama. U mnogim slučajevima, uzrok se ne prepozna odmah – jer niko ne sumnja u desert. Tek kasnije, kada se pogleda nutritivna tabela, postaje jasno da je jedna kutija maskarponea nutritivna bomba koja može da pogodi srce direktno.

Sir koji razara srce nije uvek onaj koji ti deluje najmasnije

Maskarpone je tihi saboter – kremast, sladak, ali pun zasićenih masti. Ako ti je stalo do zdravlja, biraj pametno, jedi umereno i ne dozvoli da ti desert pokvari dan – ili život.

