Sirotinjska jela iz vremena stare Juge, ne postoji ništa ukusnije i zdravije. Seća li se još neko ovih mirisa?

Mnoge generacije odrasle su uz ova sirotinjska jela iz vremena stare Jugoslavije. Seća li se još neko ovih mirisa i ukusa?

Da li se još neko seća ovih mirisa? Sirotinjska jela koja smo tada jeli često su to bila i najukusnija jela kojih se rado sećamo iz vremena stare Jugoslavije.

„Sirotinjska jela“ su se spremala sa vrlo malo namirnica, najčešće zbog siromaštva. Često su to bila i najukusnija jela kojih se rado i danas sećamo.

Ovo je spisak „sirotinjskih jela“, za koje nije bilo potrebno puno skupih namirnica:

Ovaj zdrav ručak, lagan i jeftin lako ćete napraviti. Da bi bio ukusniji dodajte kupusu i drugo povrće crni luk (koji prvo propržite), šargarepu, papriku, beli luk ako volite, paradajz i peršun.

2. Restovani krompir

U proprženi crni luk dodajte kuvani krompir i izgnječite, zatim začinite alevom paprikom, solju i biberom po želji.

3. Hleb, mast i aleva paprika

Iako će mnoge starije ljude podsetiti na detinjstvo, ovo jelo je nezamislivo za našu decu.

4. Krompir kuvan u ljusci

Ništa jednostavnije. Poslužite ga uz sir, napravite paradajz salatu i spreman je ručak koji je idealan za vruće letnje dane.

5. Kljukuša

Narendajte oljušteni krompir, dodajte so, biber i sitno seckani crni luk. Zatim sipajte brašno i mešajte uz dodavanje vode (da bude malo gušće nego za palačinke). Razlijete u podmazanu tepsiju i pecite oko pola sata na 250 C.

6. Stari hleb udrobljen u kiselo mleko

Kada ne znate šta ćete za doručak ili večeru, udrobite hleb u hladno kiselo mleko ili jogurt. Čak i mnoga deca to vole.

8. Popara

Stari hleb u komadićima nadrobite u vreloj vodi. Zagrejte ulje ili mast i kada bude vrelo prelijte, umešajte, dodajte sir ili kajmak. Može da se pravi i sa mlekom umesto vode, može i bez masti i vrelog ulja.

Pasulj je dovoljno kaloričan i pun belančevina tako da mu meso uopšte nije potrebno. Šargarepa, paprika i luk su odličan dodatak pasulju.

9. Prženice

Umesto da za doručak ili večeru jedete suvomesnate proizvode pune aditiva, napravite prženice i popijte jogurt.

10. Krompir čorba

Propržite luk i šargarepu, dodajte krompir isečen na kockice, nalijte vodu, kuvajte, zatim dodajte sok od paradajza i začinite. U krompir čorbu možete dodati i drugo povrće po želji, na primer paprike.

11. Jabuke u šlafroku

Kolutove jabuka umočite u smesu za palačinke i ispržite na vrelom ulju, zatim pospite šećerom u prahu.

12. Stari hleb sa mlekom i šećerom

Hleb isečen na kockice pošećerite i prelijte vrelim mlekom. Velika je šteta što je danas svaki hleb prepun aditiva, tako da je to veće zlo nego što biste uneli malo šećera.

13. Pita zalivača

Ništa jednostavnije – poređajte kore, malo zamastite, a pečeno zalijte vrelom vodom!

(Stil)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com