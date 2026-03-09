Skoro džabe, a ukus mu je božanstven: Specijalni rižoto sa povrćem

Preukusan specijalni rižoto napravite kod kuće, sve verovatno imate u kuhinji. Ukus mu je božanstven, skoro džabe do ukusnog obroka.

Preukusan rižoto možete napraviti kod kuće, sa samo nekoliko sastojaka. Ovaj specijalni rižoto je skoro džabe, ukus koji ima prevaziće vaša očekivanja.

Rižoto je karakterističan za sever Italije, za razliku od toplog juga vezanog za pšenicu, a samim tim i za testeninu.

Rižoto s a povrćem – sastojci:

1 šolja pirinča (200 g)

1 šolja soka od paradajza (250 ml)

1 šolja belog vina (200 ml)

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

1 šolja graška

so, biber, beli luk u prahu

Priprema:

Jednu šolju pirinča prelijte s tri šolje vode i stavite da se kuva. Ovo je optimalna količina vode i pirinač bi trebalo da je u potpunosti upije.

U tiganju zagrejte ulje i stavite da se prži iseckan crni luk. Posolite ga. Kada postane staklast, dodajte mu grašak, sitno iseckanu šargarepu, i sve to prelijte belim vinom.

Kuvajte dok vino gotovo sasvim ne ispari.

Dodajte u tiganj i kuvani pirinač, zajedno s paradajzom, i dobro promešajte. Mešajte dok pirinač ne upije svu tečnost.

Začinite dodatno solju, biberom i belim lukom u prahu.

Kao što vidite, skoro džabe možete da napravite dobar obrok. Prijatno!

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

