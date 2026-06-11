Snižava holesterol, hrani creva i rešava zatvor: Ova slatka voćka je najbolja zamena za slatkiše

Slatka voćka koja menja čokoladu, hrani creva i pomaže kod zatvora. Probajte dve urme uz čašu vode i osetite razliku za par dana.

Dve urme imaju otprilike isto šećera kao pola pločice čokolade, ali se u telu ponašaju sasvim drugačije. To je razlog zašto je slatka voćka poput urme bolja kad vas u tri popodne uhvati ona poznata želja za nečim slatkim.

Urme gase želju za slatkim bolje od čokolade

Čokolada vam digne šećer i za pola sata vas vrati na isto mesto, gladne i nervozne. Dve urme rade suprotno. Daju brzu slatkoću, ali uz vlakna koja usporavaju upijanje, pa nemate onaj nagli pad energije.

Probajte ih pojesti polako, uz čašu vode, umesto da bacite tri odjednom kao grožđice. Razlika u sitosti se oseti isti dan.

Slatka voćka koja hrani creva, a ne samo vas

Najveći deo priče dešava se u debelom crevu. Vlakna iz urmi ne svare se gore, nego stignu do dna i tamo postaju hrana za korisne bakterije. Te bakterije onda prave kratkolančane masne kiseline koje smiruju zid creva.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „British Journal of Nutrition“, istraživanje o uticaju urmi na crevnu mikrobiotu i zdravlje debelog creva pokazalo je da redovno jedenje urmi može pospešiti rad creva i učestalost pražnjenja.

Koliko urmi dnevno je dovoljno da creva prorade?

Dve do tri urme dnevno dovoljne su za blagi efekat na varenje i osećaj sitosti, bez viška šećera. Više od šaku nije bolje, samo je slađe i kaloričnije.

Tera zatvor da popusti, ali samo uz vodu

Greška broj jedan. Ljudi pojedu pet urmi na suvo i čude se zašto ih stomak boli umesto da krene. Vlakna trebaju tečnost da nabubre i omekšaju stolicu. Bez čaše vode rade upola snage, ponekad i protiv vas.

Kod osetljivih creva, dve urme uz dosta vode tokom dana daju mekši rezultat već za dan-dva, polako i bez grčeva.

Holesterol i mala doza zdravog razuma

Urme nemaju holesterol i donose malo rastvorljivih vlakana koja mogu pomoći da se loš holesterol ne penje tako lako. Ne tope masti i ne zamenjuju lek.

Ako imate dijabetes, povišen pritisak ili pratite šećer, proverite sa lekarom koliko vam odgovara, jer su urme i dalje koncentrisan izvor prirodnog šećera.

Najpametnije ih je jesti umesto slatkiša, a ne pored njega. Tu je cela poenta.

Kako da ih jedete, a da ne preterate

Subota ujutru je dobar trenutak da napravite naviku. Iseckajte jednu urmu u ovsenu kašu umesto kašike šećera. Stavite je u jogurt sa malo oraha kad vam se jede dezert. Ili je pojedite samu, polako, dok pijete kafu, umesto kolača iz pekare.

Slatko voće ovde radi kao pametna prečica, ali samo dok ostaje mala porcija, a ne cela kesica pred televizorom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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