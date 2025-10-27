Slavni kardiohirurg razbio sve mitove o doručku: Ljudi sa ovom jutarnjom rutinom žive duže! (VIDEO)

Ovaj doktor smatra da je priča o doručaku kao najvažnijem obroku čisto zlo i da svako od nas treba da preskače prvi obrok.

Leo Bokerija (82) je jedan od najpoznatijih ruskih kardiohirurga, profesor i akademik Ruske akademije nauka i Ruske akademije medicinskih nauka.

Njegova reč je u Rusiji izuzetno poštovana i smatra se da nema većeg stručnjaka na polju kardiohirurgije od doktora Bokerija.

Kada je reč o tradicionalnim dijetama, Leo Bokerija je najglasniji. On smatra da sve ono što smo znali o zdravoj ishrani je laž. Posebno se pričao o doručku.

“Ona izreka: Doručak pojedite sami – je potpuna besmislica. Kad se probudite, telo počinje da se privikava na radno stanje, a vi sednete za sto i pojedete tanjir pun mesa, korpu hleba i sve to zalijete sa čašom nekog napitka…. Krenete na posao sa prepunjenim stomakom. Tada ste teški i sami sebi…

Kada smo sarađivali sa Amerikancima, tada sam primetio da veliki hirurzi ujutru u najboljem slučaju popiju šoljicu kafe. Tek u podne pojedu jedan sendvič i to zovu ručkom. U večernjim satim dolaze kući, jedu normalnu hranu, plivaju u bazenu, čitaju i odmaraju…

Znači doručak dajte neprijatelju, ručajte oko podne i normalno večerajte (ali ne u kasnim satim) i na kraju prošetajte pred spavanje ili vežbajte.

Po mom iskustvu ljudi koji tako žive – žive dugo i zdravo!”

Potvrda njegovih reči

Ovaj savet poznatog ruskog lekara potvrdila su i najnovija istraživanja sprovedena na Kornel Univerzitetu. Naučnik Dejvid Levitski je otkrio da oni ljudi koji preskaču doručak za nekoliko nedelja znatno smanje kilažu. Ovu teoriju je potvrdio eksperimentom čiji je cilj bio da se odredi količina hrane koju čovek unese u organizam tokom dana.

Polovina učesnika je doručkovala, druga grupa je odbijala doručak. Grupa koja je preskakala doručak dnevno bi u organizam unosila 408 kalorija manje, nego ona grupa koja je redovno doručkovala.

Prema ovom naučniku, preskakanje doručka se može smatrati odličnim sistemom brzog gubitka težine.

“Razumem da je preskakanje doručka u suprotnosti sa svim onim što znate o zdravoj ishrani, ali novi podaci nas dovode u ozbiljno razmišljanje da odustanemo od prvog jutarnjeg obroka. Naravno, ovo se odnosi na zdrave ljude. Ljudi koji imaju problem sa dijabetesom i hipoglikemijom, ne smeju da preskaču obroke kako bi održali nivo glukoze,” kaže Levitski.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com