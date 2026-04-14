Slobodno jedite ovaj slatkiš svaki dan: svi misle da je pun šećera, a on čisti krvne sudove i čuva srce

 –  
Slobodno jedite tamnu čokoladu svaki dan. I lekari je preporučuju jer čuva srce i čisti krvne sudove. Mnogi misle da je nezdrava, i greše.
Slobodno jedite
Foto: bark - CC BY 2.0

Mnogi izbegavaju ovaj slatkiš jer misle da goji, ali zapravo ga lekari uvek preporučuju. Slobodno jedite ovaj slatkiš svaki dan.

Kada je reč o slatkišima, teško je odoleti. Jednom kada počnemo, teško je prestati, što vodi do visokog šećera u krvi, gojaznosti, masne kože i drugih problema.Međutim, postoji jedan slatkiš koji je ne samo ukusan već i preporučljiv za zdravlje.

Tamna čokolada

Američki supermodel Sindi Kraford, koja je svojom lepotom obeležila devedesete i koja i danas dominira modnim pistama, ne može da odoli tamnoj čokoladi.

Na svom profilu „Meaningful Beauty“ na društvenoj mreži X, podelila je da je parče tamne čokolade njena svakodnevna uživancija.

„Na kraju ručka uvek uzmem mali komad tamne čokolade. To je poruka mom telu da je obrok gotov,“ rekla je Sindi za „The Cut.“

Tamna čokolada, ne i bela, može da poboljša nivo holesterola i nivo šećera u krvi, kažu stručnjaci. Ne može svaka čokolada da doprinese vašem zdravlju, već morate mudro izabrati, pokazuju neka nova istraživanja.

„Slobodno jedite tamnu čokoladu, a ne belu“, kaže istraživač dr Mi Jang Hong (Mee Young Hong), vanredni profesor vežbanja i ishrane na Državnom univerzitetu San Dijego.

Tamna čokolada je bolja od bele čokolade, gledajući zdravstvene efekte, jer povoljno utiče na nivoa dobrog holestereola u krvi.

Tamna čokolada je bila jasan pobednik u odnosu na belu čokoladu kada su prezentovani rezultati istraživanja na sastanku za eksperimentalnu biologiju, za 2012. godinu, u San Dijegu.

Rezultati su samo saopšteni informativno na sastanku, ali još nisu verifikovani da bi bili objavljeni u stručnim medicinskim časopisima.

Čokolada i zdravlje

Dr Hong je upoređivala belu čokoladu koja nema kakao materije sa crnom (tamnom) čokoladom koja sadrži 70% kakaoa. Kakao materije sadrže zdrave sastojke flavonoide. Oni imaju antioksidantna i antiinflamatorna svojstva.

Ekipa je takođe testirala tamnu čokoladu koja sadrži 70% kakaoa i rastopljenu (toplu čokoladu) pa kasnije ponovo stvrdnutu. Želela je da vidi da li topljenjem tamna čokoladu gubi zdravstvene efekate.

Istraživanjem je obuhvaćena 31 osoba (muškarci i žene) koja je jela oko 1,7 unci (oko 48 grama) tamne, bele, ili topljene tamne čokolade svakog dana u trajanju od 15 dana. Pre i posle studije, stručni tim je merio pacijentima krvni pritisak, nivo šećera u krvi i nivo holesterola.

U poređenju sa osobama koje su jele belu čokoladu, one osobe koje su jele tamnu čokoladu imale su:

  • niži nivo šećera u krvi
  • smanjen LDL, „loš“ holesterol
  • povećan HDL, „dobar“ holesterol

Razlike u krvnom pritisku između osoba koje su jele belu čokolade u odnosu na osobe koje su jele tamnu čokolada, nije bilo.

Zašto tamna čokolada može da pomogne kod visokog nivoa šećera u krvi? Dr Hong smatra da antioksidansi iz tamne čokolade verovatno pomažu da telo koristi svoj insulin efikasnije i tako kontroliše nivo šećera u krvi.

U poređenju sa ljudima koji su jeli belu čokoladu, oni koji su jeli crnu čokoladu spustili su nivo svog lošeg holesterola za oko 20%, a povećali su svoj dobar holesterol za oko 20%.

Bela čokolada u odnosu na crnu usporava protok krvi kroz krvne sudove, što nije poželjno. Brzina protoka krvi kroz krvne sudove je način da se izmeri kako krvni sudovi funkcionišu.

Istraživači napominju da tokom studija nisu finansirani od strane proizvođača čokolade i da su dobijeni rezultati objektivni.

Čokolada i zdravlje: perspektive

Povodom ovih rezultata, više naučnika je dalo svoje mišljenje i komentar:

Dr Džo Vinson, profesor hemije sa Univerziteta u Skrentonu, Pensilvanija, dugo se bavi istraživanjima o antioksidanatima u namirnicama. On je pregledao rezultate i dao komentare: „Podaci o tome da bela čokolada (sadrži masti i šećer) usporava protok krvi kroz krvne sudove jesu značajni i treba ih objaviti. Zato nemojte jesti masti i šećer bez antioksidanata.“

Nalazi o običnoj, toploj, topljenoj i pretopljenoj čokolada sugerišu odgovor: topljena crna čokolada nije baš najbolji izbor, ali ona još uvek ima aktivne antioksidante koji su korisni za organizam. Ipak, slobodno jedite ovaj slatkiš češće.

Dr Erik Ding (Eric Ding), epidemiolog i instruktor medicine na Harvardu, napominje: „I druge studije su pokazale smanjenje krvnog pritiska sa crnom čokoladom kao i smanjenje LDL (lošeg holesterola) i povećanje HDL („dobar“ holesterol). Poboljšanje nivoa šećera u krvi su novi rezultati.“

Stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna i detaljnija istraživanja da bi ovi rezultati bili potpuno pouzdani. Ljubitelje čokolade dr Hong podseća da je umerenost ključ i kada jedete tamnu čokoladu.

(D.C./Krstarica)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com