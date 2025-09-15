Smanjuju krvni pritisak i čuvaju srce: 3 jeftine namirnice koje Srbi obožavaju produžavaju život

Da li ste znali da ključ za duži i zdraviji život ne leži u skupim suplementima ili egzotičnim dijetama? Ponekad, najmoćnije oružje za vaše zdravlje nalazi se na dohvat ruke, u namirnicama koje su svima dostupne. Visok krvni pritisak je tihi ubica, ali srećom, postoje jednostavni i jeftini načini da ga držite pod kontrolom.

Posebno se ističu tri namirnice koje su lako dostupne, cenovno pristupačne i dokazano doprinose zdravlju srca i krvnih sudova: spanać, jaja i paradajz.

Spanać

Lisnata zelena lisnato povrće, poput spanaća, pravi je saveznik u borbi protiv visokog krvnog pritiska. Bogata je hranljivim materijama poput kalijuma i magnezijuma, koji pomažu u održavanju ravnoteže natrijuma u ​​telu i podstiču normalnu funkciju krvnih sudova. Samo jedna šolja kuvanog spanaća sadrži oko 961 mg kalijuma, 150 mg magnezijuma i približno 245 mg kalcijuma, zajedno sa mnoštvom nitrata i antioksidanata poput vitamina A i C.

Kalijum je neophodan jer pomaže telu da izluči višak natrijuma putem urina, što direktno snižava krvni pritisak. Istraživanja pokazuju da povećanje dnevnog unosa kalijuma za samo 1 gram može smanjiti sistolni krvni pritisak (gornji broj) za 2,4 mmHg kod ljudi sa visokim unosom natrijuma.

Jaja

Jaja su često predmet debate kada je u pitanju zdravlje srca, ali nova istraživanja potvrđuju da se mogu uklopiti u ishranu usmerenu na regulisanje krvnog pritiska. Analiza iz 2023. godine, sprovedena na više od 2.300 odraslih u SAD, pokazala je da ljudi koji su jeli pet ili više jaja nedeljno imaju u proseku 2,5 mmHg niži sistolni krvni pritisak u poređenju sa onima koji su jeli manje od pola jajeta nedeljno.

Pored toga, redovna konzumacija jaja povezana je sa manjim rizikom od razvoja hipertenzije na duži rok. Stručnjaci naglašavaju da konzumiranje do tri jaja dnevno kod zdravih odraslih osoba nije povezano sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja i može pružiti vredan izvor proteina, vitamina B i holina.

Paradajz i proizvodi od paradajza

Paradajz i proizvodi na bazi paradajza (kao što su sosovi, supe i sokovi) bogati su kalijumom, ali i likopenom, moćnim antioksidansom iz grupe karotenoida. Likopen je u brojnim studijama povezan sa boljim zdravljem srca i smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Konzumiranje paradajza i proizvoda od paradajza može doprineti snižavanju krvnog pritiska i smanjenju rizika od srčanih oboljenja i smrtnosti uzrokovanih srčanim problemima. Iako su rezultati pojedinačnih kliničkih studija ponekad nedosledni, većina naučnih dokaza potvrđuje da paradajz, zbog likopena i kalijuma, igra važnu ulogu u zaštiti kardiovaskularnog sistema.

Naravno, uravnotežena ishrana nije zamena za terapiju koju je propisao lekar, ali je ključni saveznik za zdravlje.

