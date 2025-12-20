Smatra se da je ovo najzdravija žitarica na svetu! Čini čuda za holesterol, probavu i skidanje kilograma!

Sigurno je ona koja se ubraja u najzdravije. Mnogi smatraju da je spelta najzdravija žitarica na svetu. Žitarice su neophodne za normalno funkcionisanje organizma. I koliko god govorili da ih treba smanjiti na minimum, postoje one koje su zaista zdrave.
Ona koja se ubraja u najzdravije je spelta. Poreklom je iz južne Azije, doneta je na Bliski Istok i od tada se proširila na celoj teritoriji Evrope. Najzdravija žitarica neko vreme je bila zanemarena, ali se od skoro o njoj dosta govori. Spelta ima široku primenu, odlična je zamena za osobe koje su alergične na pšenicu, a prijatan, orašasti ukusa joj dodaje još jedan plus.
Spelta sadrži u idealnom odnosu belančevine, ugljene hidrate, masti, mineralne materije, vitamine i celulozu. Dijetetska vlakna su lako rastvorljiva u vodi, što omogućava dobru resorpciju hranljivih materija u organizmu. Ima visok sadržaj i proteina, što je čini odličnim izborom kad je u pitanju loše varenje i izgradnja mišića.
Speltino brašno sadrži vrlo malo masnoća, soli, šećera i holesterola. Ono je bogat izvor minerala i vitamina, uključujući vitamine iz grupe B, magnezijum, cink, gvožđe, mangan, bakar i selen. Iako su spelta i pšenica donekle slične po nutricionističkoj vrednosti, spelta ima više vitamina K, kao i minerala uključujući gvožđe, kalijum i cink nego pšenica.
Za šta je sve dobra spelta
Ako ste skloni depresiji, treba da znate da je ova žitarica bogata triptofanom koji pospešuje sintezu serotonina, hormona sreće. Osim toga, smanjuje nivo šećera u krvi i odličan je čuvar imuniteta. Spelta ima i antikancerogeno dejstvo, sprečava rast polipa koji neretko prerastu u rak debelog creva, smanjuje rizik od pojave raka dojke kod žena, a dobra je i za jetru. Zbog obilja belančevina preporučuje se deci, trudnicama i starijim osobama.
Ljudi koji su alergični na pšenicu ili boluju od celijakije, trajne intolerancije na gluten, mogu slobodno da je uvrste u svoj jelovnik. Spelta sadrži gluten, ali u manjim količinama u odnosu na ostale žitarice. On je rastvorljiv u vodi, a razgrađuje se mešenjem i toplotom, za razliku od glutena u pšenici.
Prerađuje se u mekinje, griz, kuskus i brašno, a prepržena i mlevena zrna spelte koriste se kao zamena za kafu. Speltin hleb naročito se preporučuje sportistima i onima koji su izloženi većim fizičkim naporima jer hranljive materije ne opterećuju sistem za varenje, a ćelije organizma su spremne za visoke učinke.
Ukoliko imate nekoliko kilograma viška, kaša od pahuljica spelte za doručak ubrzaće vam metabolizam, regulisaće telesnu težinu, a i „oboriće“ holesterol na željeni nivo.
(Krstarica)
