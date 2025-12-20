Smatra se da je ovo najzdravija žitarica na svetu! Čini čuda za holesterol, probavu i skidanje kilograma!

Neko vreme bila je zanemarena, ali smatra se da je spelta najzdravija žitarica na svetu. Potpuno menja pšenicu, a nema glutena.

Sigurno je ona koja se ubraja u najzdravije. Mnogi smatraju da je spelta najzdravija žitarica na svetu. Žitarice su neophodne za normalno funkcionisanje organizma. I koliko god govorili da ih treba smanjiti na minimum, postoje one koje su zaista zdrave.

Ona koja se ubraja u najzdravije je spelta. Poreklom je iz južne Azije, doneta je na Bliski Istok i od tada se proširila na celoj teritoriji Evrope. Najzdravija žitarica neko vreme je bila zanemarena, ali se od skoro o njoj dosta govori. Spelta ima široku primenu, odlična je zamena za osobe koje su alergične na pšenicu, a prijatan, orašasti ukusa joj dodaje još jedan plus.

Spelta sadrži u idealnom odnosu belančevine, ugljene hidrate, masti, mineralne materije, vitamine i celulozu. Dijetetska vlakna su lako rastvorljiva u vodi, što omogućava dobru resorpciju hranljivih materija u organizmu. Ima visok sadržaj i proteina, što je čini odličnim izborom kad je u pitanju loše varenje i izgradnja mišića.

Speltino brašno sadrži vrlo malo masnoća, soli, šećera i holesterola. Ono je bogat izvor minerala i vitamina, uključujući vitamine iz grupe B, magnezijum, cink, gvožđe, mangan, bakar i selen. Iako su spelta i pšenica donekle slične po nutricionističkoj vrednosti, spelta ima više vitamina K, kao i minerala uključujući gvožđe, kalijum i cink nego pšenica.

Ako ste skloni depresiji, treba da znate da je ova žitarica bogata triptofanom koji pospešuje sintezu serotonina, hormona sreće. Osim toga, smanjuje nivo šećera u krvi i odličan je čuvar imuniteta. Spelta ima i antikancerogeno dejstvo, sprečava rast polipa koji neretko prerastu u rak debelog creva, smanjuje rizik od pojave raka dojke kod žena, a dobra je i za jetru. Zbog obilja belančevina preporučuje se deci, trudnicama i starijim osobama.

Ljudi koji su alergični na pšenicu ili boluju od celijakije, trajne intolerancije na gluten, mogu slobodno da je uvrste u svoj jelovnik. Spelta sadrži gluten, ali u manjim količinama u odnosu na ostale žitarice. On je rastvorljiv u vodi, a razgrađuje se mešenjem i toplotom, za razliku od glutena u pšenici.

Prerađuje se u mekinje, griz, kuskus i brašno, a prepržena i mlevena zrna spelte koriste se kao zamena za kafu. Speltin hleb naročito se preporučuje sportistima i onima koji su izloženi većim fizičkim naporima jer hranljive materije ne opterećuju sistem za varenje, a ćelije organizma su spremne za visoke učinke.

Ukoliko imate nekoliko kilograma viška, kaša od pahuljica spelte za doručak ubrzaće vam metabolizam, regulisaće telesnu težinu, a i „oboriće“ holesterol na željeni nivo.

(Krstarica)

