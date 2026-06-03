Soda bikarbona nije rešenje za želudac: Ove 2 namirnice mogu prirodno da umire kiselinu i nadutost

Već su u vašem frižideru, a smiruju želudac bolje od sode bikarbone. Saznajte koje dve namirnice rešavaju kiselinu i nadutost.

Kašičica sode bikarbone u čaši vode deluje pet minuta, a peckanje se vraća još jače. Postoje dve obične namirnice koje smiruju želudac mnogo duže i bez nuspojava, a verovatno ih već imate u frižideru.

Zašto soda bikarbona nije pravo rešenje

Soda neutrališe kiselinu naglo, ali izaziva i kontraefekat. Želudac, kao odgovor na nagli pad kiselosti, proizvede još više želudačne kiseline, pa se pečenje vraća za sat-dva.

Kod osoba sa povišenim pritiskom previše natrijuma iz sode dodatno opterećuje organizam, što potvrđuje i istraživanje o rizicima čestog uzimanja natrijum-bikarbonata objavljeno u časopisu „Journal of General Internal Medicine“.

Sirov kupus, stari savet koji zaista radi

Kupus sadrži jedinjenje S-metilmetionin, poznato i kao vitamin U, koje pomaže obnovi sluzokože želuca. Najjači efekat ima sirov, sitno seckan ili u vidu soka od presovanog kupusnog lista. Pola šolje pre obroka može smanjiti osećaj nadutosti i težine, naročito posle masnijih jela poput sarme ili pohovanog mesa.

Greška broj jedan kod nas je termička obrada. Dinstanjem se vitamin U razgrađuje, pa kuvani kupus više ne deluje na isti način. Ako vam smeta jak ukus, dodajte kašiku maslinovog ulja i malo limuna, ne sirće.

Šargarepa kao tih saveznik varenja

Sveža šargarepa, naribana ili izgrickana između obroka, donosi rastvorljiva vlakna koja vežu višak kiseline i usporavaju pražnjenje želuca. Dovoljne su dve srednje šargarepe dnevno. Njena blaga slatkoća prija iritiranom stomaku, a karoten podržava obnovu tkiva.

Najveći problem nije šargarepa sama po sebi, nego kombinacija. Većina vas je jede uz preljev sa majonezom ili pavlakom, što potpuno poništava efekat. Probajte je samu, kao međuobrok oko 11 časova, i razlika se oseti za nekoliko dana.

Kako umiriti stomak kada luk pravi problem

Sirov crni luk je čest okidač gorušice i nadutosti zbog sumporastih jedinjenja. Trik domaćica iz Vojvodine: isečen luk potopite u hladnu vodu sa prstohvatom soli na petnaest minuta. Voda izvuče deo iritirajućih jedinjenja, pa luk ostaje aromatičan, ali znatno blaži.

Ovako pripremljen luk dobro ide uz sir, pasulj ili pavlaku. Kombinacija sa mlečnim proizvodima dodatno smanjuje nadraženost, jer mast obavija sluzokožu.

Problem nije samo u ishrani

Suplementi i čajevi neće pomoći ako tri puta nedeljno preskačete doručak i večerate u 22 časa. Stres, masna industrijska hrana i jelo na brzinu opterećuju želudac više nego pojedinačna namirnica. Lagani obroci na svaka tri do četiri sata smiruju želudac više od bilo kojeg trika.

Ako vas pečenje budi noću ili traje duže od dve nedelje, ovo prestaje da bude tema za kuhinju i postaje razlog za posetu lekaru. Hronična gorušica ume da bude prvi znak ozbiljnijeg problema sa jednjakom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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