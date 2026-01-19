Snižava holesterol i regeneriše pankreas: Ovo blago iz prirode je izuzetan eliksir zdravlja!

Ovaj eliksir zdravlja je odličan izvor je vitamina A, B6 i C, magnezijuma, gvožđa i kalijuma što je čini jednom od najkorisnijih namirnica

Iako je zima, i sada je veoma popularna bundeva, koja inače nosi naziv „kraljica jeseni“.

Ova namirnica je izuzetno zdrava, bukvalno je krcata hranljivim materijama koje su potrebne telu da bi normalno funkcionisalo i stvorilo štit od čestih bolesti.

Bundeva je odličan izvor je vitamina A, B6 i C, magnezijuma, gvožđa i kalijuma što je čini jednom od najkorisnijih namirnica kad je reč o očuvanju zdravlja.

Za šta je ovo povrće dobro, kod kojih sve tegoba pomaže?

Snižava holesterol

Fitosteroli koji se nalaze u bundevi smanjuju nivo „lošeg“ holesterola (LDL). Na to ukazuju rezultati studije objavljene u Nacionalnoj medicinskoj biblioteci.

Podstiče probavu

Kako sadrži čak 90 odsto vode, bundeva je lako svarljiva, a pored toga sadrži i vlakna. Odlična je za sve one koji imaju probleme sa probavom jer podstiče probavu i tako smiruje upale probavnog trakta

Čuva srce

Nundeva je jedan od najboljih izvora alfa-linolenske kiseline (ALA), omega-3 esencijalne masne kiseline koja je vrlo dobra za zdravlje srca. Ova kiselina se pretvara u EPA, masnu kiselinu kojom obiluje riba, a za koju se ustanovilo da snižava trigliceride i sprečava promene ritma rada srca. Alfa-linolenska kiselina u ishrani i sama snižava rizik od pojave bolesti srca i kardiovaskularnog sistema. Njeno seme je bogato hranljivim sastojcima koji takođe pomažu poboljšanju zdravlja kardiovaskularnog sistema.

Sprečava kandidu

Korejski naučnici otkrili su da proteini iz bundevine kore sprečavaju rast patogenih mikroorganizama, uključujući i kandidu, koja uzrokuje ozbiljne zdravstvene tegobe.

Regeneriše pankreas

Osim toga, kineski naučnici otkrili su da ekstrakt bundeve može biti od velike pomoći obolelima od dijabetesa tipa l, jer stimuliše proizvodnju insulina i regeneriše oštećene ćelije pankreasa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com