Snižava holesterol i uklanja toksine, ali cveklu ne smete kombinovati sa ovom namirnicom, šteti srcu

Zahvaljujući antioksidansima, redovna konzumacija sveže cvekle uklanja toksine iz organizma, a snižava i holesterol. Osim toga, ovo povrće pomaže u normalizaciji menstrualnog ciklusa, jačanju kostiju i zglobova, poboljšanju aktivnosti kardiovaskularnog sistema, obnavljanju ćelija jetre, poboljšanju vida…

Ipak, ruski lekar Mihail Kutušov upozorava da cvekla u nekim slučajevima može biti i štetna.

„Zbog velike količine hlora u sastavu, prekomerna potrošnja cvekle može izazvati iritaciju sluzokože, trnce i upalu grla. Ako osećaj pečenja ne nestane duže vreme, to znači da je došlo do alergijske reakcije. Mogu se pojaviti osipi, oticanje respiratornih organa, limfni čvorovi se mogu povećati, čak se i groznica može javiti“, rekao je on i istakao u kojoj kombinaciji je posebno štetna, prenose mediji.

„Bolje je da se uzdržite od svima omiljene salate: cvekle sa belim lukom i majonezom. Neću ovde govoriti o štetnosti sosa, o tome se mnogo pisalo, ali kombinacija cvekle i belog luka je prilično opasna, jer značajno povećava opterećenje srca“, tvrdi doktor Kutušov.

On je istakao da osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti gastrointestinalnog trakta, bubrežne insuficijencije i kamena u bubregu, kao i oni koji su skloni dijareji treba da budu oprezni sa unosom cvekle. Takođe, cveklu treba u umerenim količinama da konzumiraju osobe sa niskim pritiskom jer ona utiče na smanjenje krvnog pritiska.

Cvekla za zdravlje: Sirova ili kuvana?

Tokom termičke obrade većina voća i povrća gubi vitamine i korisna svojstva, a ni cvekla nije izuzetak: tokom procesa kuvanja količina vitamina C, kao i B5 i B9 se smanjuje gotovo na nulu. Sveža cvekla ima manje kalorija i nešto manje jednostavnih ugljenih hidrata, pa onima koji brinu o liniji bolje da izaberu ovu opciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.