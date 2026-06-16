Snižavanje holesterola počinje za doručkom: ovu jeftinu namirnicu mnogi pogrešno spremaju, a srce to plaća

Snižavanje holesterola može početi sa jednom šoljom kaše dnevno. Saznajte koliko vlakana vam treba i koju grešku pravi većina ljudi.

Za snižavanje holesterola ne treba vam skupa hrana ni gomila suplemenata. Treba vam jedna šolja obične ovsene kaše ujutru. Visok holesterol je jedan od glavnih okidača za srčana oboljenja i moždani udar, a nutricionisti tvrde da baš ovas najbolje radi na regulisanju lošeg, LDL holesterola. Trik nije u tome da je jedete, nego kako je spremate.

Zašto baš ovas pobeđuje ostalu hranu

Tajna se zove beta-glukan. To je rastvorljivo vlakno koje u crevima stvara gustu, gel masu. Ta masa se vezuje za žučne kiseline koje nose holesterol i izbacuje ih iz tela. Jetra onda mora da povuče holesterol iz krvi da bi napravila nove žučne kiseline. Rezultat: pada i ukupni i LDL holesterol. Nutricionistkinja Koni Elik objašnjava da upravo taj mehanizam stoji iza efekta ovsa.

Koliko vlakana zaista treba za snižavanje lošeg holesterola

Brojka koju vredi zapamtiti: pet do deset grama rastvorljivih vlakana dnevno. Jedna šolja kuvane ovsene kaše daje oko tri do četiri grama. Znači, niste daleko od cilja već prvim tanjirom. Ostatak lako dopunite voćem ili semenkama.

Ovas nije samo vlakno. Sadrži i antioksidante zvane avenantramidi, koji smiruju oksidativni stres i upale u krvnim sudovima. Nutricionistkinja Samanta Kugan ističe da baš ta jedinjenja čuvaju zdravlje arterija. Da efekat nije marketinška priča, potvrđuju i podaci iz prakse. U analizi objavljenoj u časopisu „British Journal of Nutrition“, pregled studija o ovsenom beta-glukanu i holesterolu pokazuje da redovan unos može pomoći u snižavanju LDL i ne-HDL holesterola.

Greška koju pravi pola ljudi u prodavnici

Evo gde većina pogreši. Posegnu za instant kesicama sa ukusom vanile, čokolade ili jabuke s cimetom. Te verzije često kriju dodati šećer i sastojke koji ruše ceo poenat. Birajte običan, nearomatizovan ovas bez dodatog šećera. Nutricionistkinja Lusijana Soares upozorava da deklaracije treba čitati, jer instant proizvodi umeju da imaju znatno slabiji sastav. Sekund duže u prodavnici, a velika razlika za vaše srce.

Šta dodati u kašu da radi jače

Sama kaša je dobra. U kombinaciji je još bolja. Ubacite šaku oraha, kašiku čia semena ili sveže voće, pa spojite vlakna sa zdravim mastima.

Orasi za omega-3 masne kiseline i dodatu sitost

Čia seme za još rastvorljivih vlakana

Borovnice ili jabuka za antioksidanse i prirodnu slatkoću

Da li ovas zaista snižava holesterol

Da, ali nije čarobni štapić. Ovas pomaže u snižavanju lošeg holesterola zahvaljujući beta-glukanu, uz uslov da ga jedete redovno i bez dodatog šećera. Najbolje radi kao deo uravnotežene ishrane, ne sam.

Jedna šolja kaše dnevno, dostupna i jeftina, zaslužuje mesto na vašem stolu. Najjači adut je upornost. Kašu jedete mesecima, a ne nedelju dana, i tek tada vidite razliku na nalazima.

Kako vi spremate ovsenu kašu, da li je solite, zaslađujete ili jedete čistu, i da li ste primetili promenu na holesterolu? Napišite u komentarima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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