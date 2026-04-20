Sočna carska pita je ukusan, brz i jeftin obrok, savršen za pražnjenje frižidera

Sočna carskak pita pravi se od namirnica koje imate u frižideru, idealna je da "reciklirate" namirnice i ispraznite frižider.

Univerzalan i ukusan recept koji će osvojiti prijatelje i sve članove porodice. Sočna carska pita je odličan izbor za brzi doručak, ručak i večeru, ali i za zabave i neočekivane goste.

Za pripremu carske pite potrebno je kombinovati nekoliko osnovnih sastojaka sa „ostatcima“ iz frižidera, tako da je ovo jelo savršeno za sve one koji ne vole da bacaju hranu, već recikliraju ručak i tako stvaraju potpuno novu kombinaciju ukusa.

Sočna carska pita – sastojci:

4 jaja

300 g svežeg sira

180 g kiselog mleka

150 ml ulja

150 g glatkog brašna

100 g kukuruznog brašna

1 prašak za pecivo

150 g šunke

kiseli krastavčići

2 crvene paprike

So

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca. Umutite belanca dok se ne formiraju čvrsti vrhovi, zatim dodajte žumanca, kiselo mleko, sir i ulje i sve dobro promešajte.

Dobro promešajte brašno, kukuruzno brašno, so i prašak za pecivo, pa dodajte vlažnim sastojcima i sjedinite u homogenu smesu.

Isecite krastavce, šunku i paprike, pa dodajte smesi i ručno promešajte.

Podmažite pleh i pospite brašnom, pa sipajte smesu. Pecite pitu na 180 stepeni oko pola sata, ili dok ne porumeni.

Prijatno!

Savet

Nakon što pomešate vlažne i suve sastojke, osnovnoj smesi možete dodati bilo koje sastojke koje želite. Na primer, ako vam je ostalo piletine od ručka, teletine ili čak kuvanog mesa, možete ih koristiti. Bilo koje drugo povrće će takođe odlično funkcionisati, a možete dodati i kuvana jaja, dok će mladi luk podići ukus pite na još viši nivo.

