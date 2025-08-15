Sočna i fantastično ukusna posna proja, savršena za doručak, užinu ili ručak

Sočna i savršeno ukusna posna proja – najbolji doručak, brzo ćete ga napraviti i još brže pojesti.
Postoji mnogo načina kako se može napraviti posna proja. Postoje recepti sa ajvarom, sa prazilukom, sa šampinjonima, možete koristiti i veganske proizvode kao što je tofu. A kada je reč o omiljenim jelima, proja zauzima posebno mesto – savršena je za doručak, užinu ili ručak. Ovo je jednostavan recept koji će vas sigurno oduševiti i garantovano nećete pogrešiti!
Sastojci:
- 500 g kukuruznog brašna
- 500 ml kisele vode
- 100 ml ulja
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica praška za pecivo
Priprema:
Zagrejte rernu na 200 stepeni. Pomešajte kukuruzno brašno, so i prašak za pecivo. Dodajte kiselu vodu i ulje i mešajte dok ne dobijete glatko testo. Smesu izlijte u podmazanu tepsiju za pečenje. Stavite tepsiju u zagrejanu rernu i pecite projicu oko 30-35 minuta ili dok ne porumeni.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
