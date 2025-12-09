Soda bikarbona može da vam spasi život, ali samo ako je ovako koristite!

Soda bikarbona mnogima koristi za čišćenje kuće, ali u određenim situacijama i u kombinaciji sa limunom bukvalno može da bude preventiva.

Većina ljudi kod kuće sodu bikarbonu. Soda bikarbona koju najčešće koristimo za čišćenje i pri pripremi hrane. ima i puno značajniju ulogu – može da vam spasi život.

Stariji ljudi s niskim nivoima bikarbonata, sastojka koji se nalazi u sodi bikarboni, imaju 24 posto veći rizik preuranjene smrti, otkrili su naučnici u jednom istraživanju na Univerziteta Juta.

Rezultati objavljeni u časopisu Clinical Journal of American Nephrology pokazali su da povećanje nivoa bikarbonata može produžiti život.

Tim naučnika istraživao je kako su promene pH, ugljen dioksid i bikarbonati povezani sa životnim vekom zdravih starijih osoba. Naučnici su analizirali podatke 2.287 učesnika istraživanja s kojim su započeli još 1997.godine.

Manjak bikarbonata je na celom svetu najneprepoznatljivije medicinsko stanje uprkos tome što je izuzetno uobičajeno. Soda bikarbona odgovorna je za transport kiseonika: širi krvne sudove i lakše otpušta kiseonik u tkiva, što znači da povećava PH vrednost, alkalnost. Povišenje PH vrednosti mokraće sprečava kristalizaciju mokraćnih kanala.

Utvrđeno je da mokraćna kiselina uzrokuje dijabetes, srčane bolesti, srčane udare, giht, kamene u bubregu. Takođe stvara otrovno jedinjenje alkosan koji stvaraju gljivice, a to znači dijabetes i konačno rak.

Preterano kiseli pH uzrokuje stanično propadanje, što na kraju vodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, osteoporoza i žgaravica. Činjenica kako biološki život najbolje funkcioniše u ne-kiselom (alkalnom) miljeu dovoljno jasno govori u prilog korisnosti sode bikarbone.

Nivo bikarbonata u organizmu možete povećati ishranom obogaćenom voćem i povrćem ili farmaceutskom sodom.

Oralnim uzimanjem soda bikarbona izvlači uran iz bubrega te se koristi za sprečavanje oštećenje bubrega kod osoba koje idu na zračenja, sprječava infekciju mokraćnog mehura, gihta, artritisa, groznicu i pomaže aktivnost gušterače za koju se zna da proizvodi najviše bikarbonata i koja je odgovorna za proizvodnju insulina.

Napomena

Ljudi još uvek mešaju soda bikarbonu s praškom za pecivo koji u sebi može sadržavati aluminijum. Soda bikarbona u sebi nikada nije imala aluminijum. Marketinški trikovi su uspeli da uvere milione na račun zdravog razuma, a zapravo u pitanju je najjednostavnija hemija. Skoro u svakoj prodavnici organske hrane može se kupiti siguran, ekonomičan, čisti izvor natrijum bikarbonata.

Kombinacija sode bikarbone i svežeg limunovog soka

Ovo predstavlja moćni eliksir koji pomaže kod mnogih, čak i najtežih oboljenja kao što je rak.

Takođe soda bikarbona i limuna u kombinaciji su odlični za lice, kao i za zube (prirodno izbeljivanje zubi uz pomoć sode bikarbone je vrlo poznato i popularno).

Takva mogućnost ove mešavine prisutna je zahvaljujući tome što baš kao i soda bikarbona i limunov sok kada se unese u organizam, stvara jaku baznu odnosno alkalnu sredinu. Ova dva sastojka kada se ujedine čine neverovatno snažan oslonac zdravlja. Uz sve to, limunov sok je izuzetno bogat vitaminom C koji dodatno utiče na odbranu organizma.

Posebnu delotvornost, kombinacija limunovog soka i sode bikarbone, pokazala je u procesu sprečavanja nastanka i razvoja karcinoma.

Ova moćna kombinacija koristi ne samo kao lek, već i kao preventiva protiv stvaranja svih poznatih karcinoma u organizmu.

Osim kao lek i kao preventiva protiv karcinoma, kombinacija limunovog soka i sode bikarbone koristi se i kao snažan antioksidans, kao detoksikaciona terapija, kao terapija za podizanje imuniteta i kao terapija za sprečavanje nastanka i za ubrzavanje procesa lečenja najrazličitijih vrsta oboljenja, počevši od bezazlenih sezonskih prehlada i virusnih infekcija do jakih upala i infekcija u organizmu.

Kako se koristi soda bikarbona u kombinaciji s limunom?

Da bi ste pravilno upotrebili sodu bikarbonu u kombinaciji s limunom, potrebno je da jednu ravnu čajnu kašičicu sode bikarbone, rastvorite u dvesto pedeset mililitara vode i da u to dodate sok od jedne polovine sveže isceđenog limuna. Sve to dobro promešajte i popijte jednom dnevno, najbolje ujutro.

S vodom

Najjednostavniji način da rešite se povremene žgaravice i loše probave je pola kašičice sode bikarbone u pola čaše vode koju popijete sat ili dva nakon jela. Mnogi tvrde da ovo pomaže i kod niskog pritiska.

Kontraindikacije nakon korišćenja sode bikarbone

Kod nekih osoba mogu se javiti kontraindikacije nakon korištenja sode bikarbone. Te kontraindikacije, ispoljavaju se kroz sledeće simptome:

– Kroz pojavu usporenog ritma disanja,

– Kroz pojavu otečenosti stopala,

– Kroz pojavu jake mučnine.

Spomenuti simptomi, zapravo predstavljaju upozorenje i znak da je u vašem organizmu prisutna osetljivost na sodu bikarbonu.

Kako bi ste na vreme bili sigurni da li ste osetljivi na sodu bikarbonu, kada je prvi put unosite u organizam u vidu rastvora, unesite je u maloj količini. Tačnije, za početak napravite rastvor od pola ravne čajne kašičicu sode bikarbone i dvesta mililitara vode. To popijte i ukoliko ne primetite simptome osetljivosti, sutra popijte jači rastvor. U slučaju da primetite osetljivost organizma na sodu bikarbonu, prestanite s njenim korištenjem i popijte veću količinu tečnosti kako bi je što brže eliminisali iz organizma putem urina.

Postoje osobe koje ne smeju da konzumiraju sodu bikarbonu.

To su:

– Deca mlađa od pet godina,

– Osobe kod kojih je prisutna osetljivost organizma na sodu bikarbonu,

– Osobe kod kojih su prisutna teška oboljenja bubrega,

– Osobe kod kojih su prisutna oboljenja srca,

– Osobe koje imaju problem s povišenim krvnim pritiskom,

– Osobe kod kojih su prisutna teška oboljenja jetre.

Takođe, pre konzumiranja sode bikarbone, savet lekara bi trebalo da potraže i trudnice, dojilje, kao i osobe koje su pod stalnom terapijom lekovima.

