Sok koji obara visok pritisak i holesterol u trenu: Pravi se od 2 sastojka, a pije se na prazan stomak

Celer je biljka čije je seme bogat izvor vitamina, minerala i antioksidanata. Iz tog razloga, mnogi ljudi piju sok od celera zbog zdravstvenih koristi. Celer je vlaknasto zeleno povrće koje je bogato vitaminima, mineralima i ima visok sadržaj vode.

Mnogi od celera prave sok i iako nije lepog ukusa, ima brojne zdravstvene koristi.

Jedna šolja soka od celera ima samo 33 kalorije.

Nekoliko studija je istraživalo da li pijenje soka od celera poboljšava zdravlje ljudi. Umesto toga, većina istraživanja je ispitala zdravstvene prednosti koje stručnjaci povezuju sa konzumiranjem specifičnih hranljivih materija koje sadrži celer i njegovo seme.

Posebno, celer sadrži dva korisna antioksidansa – apigenin i luteolin.

Istraživanja pokazuju da apigenin i luteolin smanjuju upalu i mogu pomoći u lečenju različitih inflamatornih bolesti. Mnogi veruju da sok od celera pomaže kod visokog holesterola, a evo šta kaže studija.

Sok od celera za visok holesterol

Ograničena studija iz 2015. godine je istraživala efekte ekstrakta lista celera na krvni pritisak i nivo holesterola kod pacova sa indikovanom hipertenzijom. Hipertenzija je medicinski izraz za visok krvni pritisak.

Nakon sedam nedelja studija, grupa koja je uzimala ekstrakt lista celera imala je niži nivo holesterola u krvi.

Istraživači su sugerisali da antioksidansi u celeru mogu biti odgovorni za snižavanje nivoa holesterola tako što sprečavaju da se zalihe holesterola razbiju i uđu u krv.

Sok od celera za visok krvni pritisak

Ograničeno istraživanje pokazuje da sok od celera može pomoći u snižavanju krvnog pritiska ljudima sa hipertenzijom. Mala studija iz 2019. u jednom regionu otkrila je da primena soka od celera smanjuje sistolni i dijastolni krvni pritisak kod ljudi koji imaju hipertenziju.

Drugi istraživači su otkrili slične slučajeve da sok od celera snižava visok krvni pritisak, ali nijedna velika kontrolisana ispitivanja nisu procenila njegovu efikasnost u ovoj oblasti, piše „Medical News Today“.

Priprema soka od celera

Sastojci:

1 celer

kriška limuna

Prvo, očistite celer i stavite ga u sokovnik. Ako nemate sokovnik, možete ga staviti u blender, dodati malo vode i izblendati. Nakon toga, uzmite čašu i procedite sadržaj kroz cediljku kako biste dobili čist sok. Na kraju, dodajte malo vode i limuna, i vaš napitak je gotov!

Najbolje je sok od celera piti na prazan stomak pola sata do 45 minuta pre obroka.

