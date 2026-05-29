Naši stari su ga pili svaki dan, a mi smo ga zaboravili: Sok od cvekle čisti jetru, jača srce i snižava pritisak

Sok od cvekle čisti jetru, smiruje pritisak i puni srce snagom. Probajte recept naših baba pre nego što posegnete za tabletama.

Sok od cvekle čisti jetru i nekada se pio kao kafa, svako jutro, na prazan stomak. Bakine flašice u frižideru bile su tamno crvene, a niko u kući nije imao problem sa pritiskom. Danas znamo i zašto, a evo i koliko vam zaista treba da osetite razliku.

Zašto je cvekla bila lek u svakoj kući

Naše bake nisu znale reč „nitrati“, ali su znale da posle teškog ručka tanjir cvekle smiruje stomak i glavu. Cvekla je puna prirodnih nitrata koje telo pretvara u azot oksid, jedinjenje koje opušta krvne sudove. Kad se sudovi opuste, srce ne mora da lupa kao ludo. Pritisak pada sam od sebe.

U cvekli se kriju i betaini, pigmenti koji jetri pomažu da rastvori masnoće i izbaci toksine. Zato posle nekoliko dana redovnog pijenja koža postaje svetlija, a podočnjaci tiše.

Šta tačno radi sok od cvekle u telu

Odgovor je kratak: sok od cvekle čisti jetru, širi krvne sudove i hrani crvena krvna zrnca gvožđem i folatima. Sve to u jednoj čaši, bez recepta i bez apoteke.

Koliko brzo pada pritisak

Ovde dolazi podatak koji vredi zapamtiti. Već posle 250 ml soka, sistolni pritisak može pasti za 4 do 5 mmHg u roku od nekoliko sati, a redovnim pijenjem efekat se zadržava. To je razlika između „granično povišen“ i „normalan“ za mnoge ljude posle pedesete. Detaljnije o uticaju nitrata iz cvekle na pritisak možete pročitati u radu objavljenom u časopisu „Hypertension“, studija o dnevnoj dozi cveklinog soka i sniženju krvnog pritiska.

Domaći recept koji ne pravi gorčinu

Greška broj jedan je ceđenje samo cvekle. Sok ispadne težak, zemljast, i posle dva gutljaja vam je dosta. Naše bake su to znale, pa su uvek dodavale nešto kiselo i nešto slatko.

2 srednje sveže cvekle, oguljene

1 jabuka sa korom

1 šargarepa

parče svežeg đumbira veličine nokta

sok od pola limuna

Sve provucite kroz sokovnik ili izblendajte i procedite kroz gazu. Pije se odmah, najbolje ujutru, pola sata pre doručka. Ako vam je prejak, razblažite vodom u odnosu jedan na jedan prvih nedelju dana.

Kada napitak od cvekle može da naškodi

Nije za svakoga i tu treba biti iskren. Ako imate kamen u bubregu od oksalata, cvekla će stanje pogoršati jer sadrži upravo te okslate. Dijabetičari neka ne dodaju jabuku, već samo limun i đumbir, jer cvekla ima dosta prirodnog šećera. Lekovi za pritisak uz sveže ceđenu cveklu mogu da povuku pritisak prenisko, pa se konsultujte sa lekarom ako pijete terapiju.

Mali znak da napitak radi

Mokraća i stolica vam mogu postati ružičaste prvih dana. Ne plašite se, to nije krv, već betacijanin, isti pigment koji boji samu cveklu. Pojavljuje se kod oko 14 odsto ljudi i znači da vam crevna flora drugačije obrađuje pigmente. Bezopasno je i prolazi za par dana.

Kada ste poslednji put popili čašu domaćeg soka od cvekle, i da li ste primetili razliku posle nedelju dana?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

